Abogado asegura que imputado por muerte de Emailing se abocó a denunciar el maltrato

El abogado de Jeider Montero Medina, imputado junto a su pareja sentimental, Yokeiry Coronado de la Cruz, por la muerte de la niña Emailing Coronado, ocurrida el pasado fin de semana en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, afirmó que su cliente es inocente de los cargos que le imputa el Ministerio Público.

«Nunca existió ninguna complicidad, porque primero: (Jeider) nunca estuvo a la hora de los maltratos y de la muerte de la menor, en ningún momento. El señor trabajaba siete días de la semana, hasta amanecía fuera de casa. Entonces, la complicidad usted tiene que demostrarla, no solo alegarla», dijo el jurista Manuel Dilone.

Asimismo, el defensor sostuvo que, contrario a lo que alega el órgano persecutor, el imputado denunció el maltrato físico que Yokeiry Coronado cometió durante varios meses contra la pequeña, de tan solo siete años de edad.

«El señor se abocó a denunciarlo, pero había situaciones ahí que, por cosas del caso, no le puedo adelantar, y que se van a conocer en la audiencia», aseguró.

Aplazan conocimiento de coerción

De igual forma, Manuel Dilone informó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, presentada por el Ministerio Público contra la pareja.

Explicó que la decisión fue tomada por el tribunal tras acoger un pedimento presentado por él, en su calidad de defensa de Jeider Montero Medina, con el fin de estudiar con mayor precisión el expediente.

Acusación

De acuerdo con la solicitud de medida presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional, los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuando la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra Emailing Coronado, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

Detalla que el 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Yokeiry solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que Emailing presentaba convulsiones.

Al llegar, según se afirma en el documento, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente. Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la niña Emailing, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

«La imputada Yokeiry Coronado De La Cruz ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, tras la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima», manifestó el MP.

El Ministerio Público imputa a Yokeiry Coronado De La Cruz y a su compañero sentimental Jeider Montero Medina la violación de los artículos 295, 303, 303-1 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, así como los artículos 396, literales a y b, y 397 de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.