Abogado de Jesús Barderas y Abraham Hazoury niega persigan a un periodista

Don Bienvenido Alvarez Vega

Muy señores míos:

Me dirijo a este prestigioso periódico en mi condición de abogado español de los señores Don Jesús Barderas Martín y Don Abraham Hazoury, en cuyo nombre he presentado sendas demandas que han sido individualmente admitidas a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga, (España).

Desde un primer momento, mis clientes no tienen intención de realizar ningún tipo de declaración, ya que consideran que deben ser los Tribunales los que intervengan para resolver las cuestiones jurídicas. Tanto Don Jesús Barderas como Don Abraham Hazoury van a mantenerse al margen de cualquier polémica extrajudicial, aunque es mi deber como representante de sus intereses poner de manifiesto su absoluto rechazo a usar los medios de comunicación como un fuero alternativo.

Sin embargo, Miguel Ángel Ordoñez no debe pensar lo mismo, porque me informan mis clientes de que, una vez más, ese periodista ha recurrido a los medios de comunicación, entre ellos al que tengo el honor de dirigirme, manifestando que está sufriendo una persecución, donde denuncia que Don Jesús Barderas y Don Abraham Hazoury lo persiguen por la publicación de un libro. En distintos medios de comunicación dominicanos el citado demandado, Miguel Ángel Ordoñez, denuncia una “campaña de amedrentamiento” por parte de Hazoury y Barderas.

He tenido detallado conocimiento de su situación judicial en República Dominicana. En fecha 28 de marzo del 2022, los señores Jesús Barderas Martín y Abraham Hazoury interpusieron contra de Miguel Ángel Ordoñez una Acusación Penal Por Difamación e Injuria, a través de su abogado dominicano, el Licenciado Don Luis Miguel Pereyra, resultando apoderada de la misma la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Después de seis audiencias, la última el pasado 20 de febrero de este año, sin que compareciese Miguel Ángel Ordoñez, el Tribunal aplicó el remedio procesal previsto por el artículo 100 del Código Procesal Penal Dominicano para los imputados rebeldes, declarándole en rebeldía, consecuencia de lo cual ordenó su arresto inmediato y el impedimento de salida del territorio dominicano, en el caso de que regrese, como medida para garantizar la celebración del juicio.

Sorprende que se lamente Ordoñez de haber sido declarado en rebeldía, “a pesar de no haber sido citado correctamente en su domicilio en España”, porque debería estar acostumbrado, ya que el Juzgado de Málaga también le citó en su domicilio cuando presenté la demanda en nombre de mi cliente señor Barderas, y Ordoñez tampoco se personó en ese procedimiento, para más tarde argüir que no había sido citado correctamente. El Juzgado español desestimó su reclamación y el procedimiento continúa sin que Ordoñez haya contestado la demanda.

Resulta chocante por lo expuesto que Miguel Ángel Ordoñez se queje de ser víctima de la acción de la Justicia, por cuanto si hubiese atendido las reiteradas citaciones, no cabría considerarse víctima de una persecución. No acude a los llamados de los jueces y tribunales, pero es muy proclive a comparecer ante los medios de comunicación. Sin embargo, es en el ámbito judicial donde deben resolverse este tipo de asuntos conflictivos. De no ser así, resulta difícil imaginar dónde y cómo pretende solucionar los problemas. La presentación de una demanda nunca puede ser considerada como acto de amedrentamiento, sino el sometimiento a los jueces, que son los que deben pronunciarse. Es la consecuencia del libre ejercicio y correcto uso de las armas legales que un ciudadano tiene en un Estado de Derecho. Cualquier otra vía es absolutamente rechazable.

Si Miguel Ángel Ordoñez considera que tiene la razón en este conflicto lo que tiene debe hacer es presentarse ante los tribunales y enfrentar el juicio, escenario en el cual se demostrará que sus pronunciamientos son mendaces y que sus pronunciamientos, difamatorios e injuriosos y comprometen su responsabilidad civil y penal. La súbita aparición de este periodista en algunos medios de comunicación dominicanos después de ser ordenado su arresto reafirma su conocimiento de que tiene cuentas pendientes con la Justicia Dominicana.

En todo caso, el ruido mediático al que recurre Miguel Ángel Ordoñez no va a alterar la firme decisión de mis clientes, los señores Barderas y Hazoury, de continuar los procedimientos iniciados en defensa de su honor sin entrar en el juego de hacer manifestaciones ni declaraciones mediáticas.

Don Alfredo Aristondo Maruri

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Colegiado n° 42.623.