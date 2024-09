El representante legal de Keire Vargas, la madre del presunto hijo que tiene con Abel Martínez, el abogado Yan Carlos Martínez Segura, le exhortó al exalcalde a «no ponerse alante» dando declaraciones sobre el caso, ya que de lo contrario podría desfavorecerlo de manera legal.

«Hacemos un llamado al señor Abel Atahualpa Martínez Durán (@AbelMartinezD) a actuar con responsabilidad y rectitud, sin simulaciones ni manipulaciones, sin formular estrategias comunicacionales evidentemente tendentes a hacer un control de crisis ‘poniéndose alante'», declaró el abogado.

Según Martínez Segura, cualquier intento de controlar la narrativa pública podría agravar la situación legal del exalcalde.

El abogado subrayó la importancia de que Martínez enfrente las consecuencias de sus acciones y advirtió que la falta de prudencia podría traer «males mayores».

En lugar de recurrir a tácticas evasivas, el representante legal instó a Martínez a realizarse una prueba de ADN, la cual considera el camino más directo para resolver el conflicto.

El letrado indicó además que su clienta le expresó que «siente temor por su seguridad personal, la de su hijo y de su familia, puesto que tiene conciencia que sus declaraciones recientes las ha realizado contra el señor».

A continuación comunicado íntegro

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA RESPECTO DEL CASO QUE INVOLUCRA AL SEÑOR ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN:

Por este medio quien subscribe LICDO. YAN CARLOS MARTÍNEZ SEGURA, abogado de los tribunales de la república, debidamente acreditado ante el colegio de abogados de la República, en calidad de abogado de la señora KEIRE RAICHIDE VARGAS DE GONZÁLEZ tengo a bien informar a la opinión pública Nacional lo siguiente:

PRIMERO: A partir de la fecha quien suscribe ha recibido mandato para asumir la representación legal de la señora KEIRE RAICHIDE VARGAS DE GONZÁLEZ.

PÁRRAFO I: Resulta oportuno aclarar a los fines de lugar que la señora VARGAS DE GONZÁLEZ, es una mujer casada, la cual tiene una relación marital formal, pública e ininterrumpida desde hace aproximadamente 12 años con su actual esposo, con quien reside en los Estados Unidos de Norte America.

SEGUNDO: Nuestra representada la señora VARGAS DE GONZÁLEZ, conforme nos declara, luego de haber intentado de forma constante durante largos años, en buena lid y lejos de los reflectores de la opinión pública que el ex candidato presidencial señor ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN aceptara amigablemente realizarse una PRUEBA DE PARENTESCO POR ADN, a los fines de determinar su relación biológica con un menor de edad que hoy tiene 13 años de edad, quien es hijo de nuestra representada la señora VARGAS DE GONZÁLEZ, recientemente ella no soportó más lo que describe sintió como humillaciones y burlas, en consecuencia actuando desde LA FRUSTRACIÓN, desde el DOLOR COMO MADRE, desde el repudio natural que podría producir ser tratado con cinismo y revelándose contra lo que nuestra representada sintió como un comportamiento EVASIVO Y ABUSIVO, decidió a través de las redes sociales hacer de público conocimiento que ella sostiene que el progenitor de su hijo es el señor ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN.

PÁRRAFO I: adicionalmente a ello nuestra representada ha vertido declaraciones que a la luz de la ley se podria interpretar que la misma pudo haber sido víctima de una violación sexual, cuestiones las anteriores que deben ser establecidas y comprobadas ante las instancias legales penales y civiles correspondientes, conforme en derecho proceda.

TERCERO: En una costosa torpe y contraproducente comunicación pagada, en un medio de circulación Nacional -conforme se recoge en varios medios- el señor ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN, ha ADMITIDO QUE SOSTUVO EN EL PASADO UNA RELACIÓN ÍNTIMA, sin embargo nuestra representada sostiene que el primer contacto íntimo con el señor MARTÍNEZ

DURÁN, ocurrió mientras esta era aún menor de edad.

CUARTO: La precitada comunicación del señor MARTÍNEZ DURÁN ADMITIENDO, haber sostenido una relación íntima con nuestra representada, no hace más que caer en aquello de que “hay defensas que acusan”, pues lo expuesto en el desafortunado comunicado denota al menos irresponsabilidad, pues que en su propio comunicado ADMITE que a su PROPIO DECIR, desde el año 2022, TIENE CONOCIMIENTO de que nuestra representada la señora VARGAS DE GONZÁLEZ, le atribuye ser el padre del menor, cabe preguntarse lo siguiente ¿porqué aproximadamente 2 años después el señor ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN NO SE HA REALIZADO una PRUEBA DE PARENTESCO POR ADN?, es decir ¿porqué aproximadamente 730 días después desde que ÉL MISMO ADMITE QUE TUVO CONOCIMIENTO de lo anterior, no se ha realizado la prueba de ADN que la señora VARGAS DE GONZÁLEZ le ha solicitado? ¿No tiene derecho el menor a tener el amor y la protección de su padre?… lo anterior sin perjuicio de que nuestra representada sostiene que el señor MARTÍNEZ DURÁN, tiene conocimiento desde el principio de la existencia del menor y de que se le atribuye ser el padre.

PÁRRAFO I: Producto de los acontecimientos previamente señalados, contra nuestra representada la señora VARGAS DE GONZÁLEZ, se ha desatado una campaña comunicacionalmente violenta, evidentemente estructurada por ciertos sectores con el macabro propósito de destruir su honor personal y el de su familia, advertimos que ello debe cesar o habrá consecuencias legales.

QUINTO: a través de este medio solicitamos encarecidamente a la opinión pública, evitar hacerse parte de la campaña de linchamiento mediatico que se pretende contra nuestra representada, nuestra Oficina a partir de la fecha sobre todos los hechos anteriores procedera de inmediato a interponer ante los tribunales competentes todos los procesos legales pertinentes, a fin de que conforme a las pruebas que de los procesos legales se deriven, se establezcan las responsabilidades bien sean civiles o penales.

SEXTO: Nuestra representada la señora KEIRE RAICHIDE VARGAS DE GONZÁLEZ, nos ha comunicado que siente TEMOR POR SU SEGURIDAD PERSONAL, LA DE SU HIJO Y DE SU FAMILIA, puesto que tiene conciencia que sus declaraciones recientes las ha realizado contra el señor ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN, quien goza del privilegio de haber sido diputado y presidente de cámara de diputados de la República, ex alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros y recientemente ex Candidato Presidencial de la República por una importante organización política del país, quien es una persona que en la República Dominicana, goza de amplios poderes en las esferas políticas, económicas y sociales, en cuya virtud presiente nuestra representada que contra ella se podrían probablemente tomar represalias, este aspecto no constituye en modo alguna una acusación, sino más bien la expresión de un temor natural y legítimo de nuestra representada y que ha decidido expresarlo a la opinión pública.

SÉPTIMO: Tratándose este caso de una situación que involucra a un menor de edad, debe primar el interés superior de este, solicitamos a toda la opinión pública, no compartir imágenes del menor de edad, bajo ningún concepto ni criterio, puesto que este tipo de situaciones afectan y violentan los derechos fundamentales del menor y de su familia; Es la voluntad de la señora KEIRE RAICHIDE VARGAS DE GONZÁLEZ, que la verdad sea esclarecida y a eso fines nuestra oficina tomará todas las medidas legales de lugar.

OCTAVO: Hacemos un llamado al señor ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN, a actuar con responsabilidad y rectitud, sin simulaciones ni manipulaciones, sin formular estrategias comunicacionales evidentemente tendentes a hacer un control de crisis “poniéndose alante”, en consecuencia le invitamos a actuar asumiendo las consecuencias de sus acciones, puesto que hacer lo contrario podría conducirlo legalmente a males mayores, la prudencia será su salvación, la soberbia lo contrario; ¡Bastaría pura y simplemente acceder a realizarse la prueba de ADN!…

Sin otro particular, más adelante conforme en derecho proceda serán dados a conocer los procedimientos legales correspondientes. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los 3 días del mes de septiembre del año 2024, a las 8:19 PM.

Lee más: Mujer dice que tiene un hijo de Abel Martínez y él responde