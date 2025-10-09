Abogado de policías acusados de matar 5 hombres en Santiago: «Fueron enfrentados a tiros y tuvieron que repeler»

El abogado Francisco Morillo, defensor de los 11 policías acusados de matar a cinco hombres en el sector La Barranquita, en Santiago, afirmó este jueves que «estos policías estaban en el uso del deber constitucional, donde fueron enfrentados a tiros y tuvieron que repeler la agresión».

Agregó que “había algunos policías desarmados” y que “están imputando por homicidio a policías que ni siquiera tenían armas”.

Sin embargo, en el expediente acusatorio, el Ministerio Público sostiene que se trató de un hecho “planificado” en el que participaron 11 miembros de la Policía Nacional.

Según el documento, las circunstancias del caso “permiten inferir que la participación criminal efectuada por los imputados responde a una conducta previamente planificada con la finalidad de ejecutar de manera dolosa a las víctimas”, utilizando como coartada la supuesta realización de un operativo por un caso de tráfico de armas.

Entre los acusados figuran los oficiales Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Ignacio Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo), Adrián Miguel Villalona Pineda (raso), Hansel Michel Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso).

Audiencia aplazada

El conocimiento de la medida de coerción que estaba pautado para este jueves fue aplazado para el martes 14 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

«Los representantes de los imputados solicitaron un aplazamiento a los fines de que ellos no habían conseguido los presupuestos», explicó Félix Amaury, uno de los querellantes en el caso.

Sobre el caso

Los 11 agentes fueron arrestados por su presunta vinculación con el hecho ocurrido el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, donde cinco hombres resultaron muertos durante una balacera.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando que los acusados ocultaron evidencias y obstaculizaron la investigación tras el suceso.

