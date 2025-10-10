Abogado de víctimas del Jet Set: «No hay forma de que se escape Antonio Espaillat de la responsabilidad penal»

Abogado de víctimas del Jet Set: «No hay forma de que se escape Antonio Espaillat de la responsabilidad penal»

Antonio y Maribel Espaillat, imputados caso Jet Set

Carlos Salcedo, representante de algunas víctimas de la tragedia del Jet Set, donde más de 200 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas el 8 de abril, aseguró que “no hay forma de que Antonio Espaillat, ni su madre ni su hermana se escapen de la responsabilidad penal y civil”.

El jurista explicó que los abogados defensores tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos, pero que, según su experiencia, no hay forma de una exoneración de responsabilidad. Además, adelantó que muy pronto la acusación podría estar lista.

“Estamos en la fase preparatoria de investigación, que debe cumplir con todos los requisitos para que haya un dato conclusivo”, detalló Salcedo en una entrevista en el programa El Día. Señaló que, según el Código Penal dominicano, los hechos podrían sancionarse como homicidio involuntario, con al menos dos años de prisión, multas y indemnizaciones civiles importantes.

Lea más: 6 meses del Jet Set: sobrevivientes y familiares reviven la noche que cambió sus vidas

El abogado recordó que existen más de 70 querellas y denuncias, y que se avanza hacia un acuerdo con las víctimas. Añadió que el Ministerio Público ha trabajado para que las pruebas reunidas sean de la calidad que exige el caso.

El Jet Set

Se recuerda que el pasado miércoles se cumplieron seis meses de la tragedia y que, en la zona cero, solo quedan las ruinas del lugar que alguna vez albergó risas: flores marchitas, velones, fotos de los fallecidos y un mural en homenaje a Rubby Pérez.

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción a los propietarios del Jet Set: RD$50 millones de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El Ministerio Público, inconforme con la decisión, anunció que apelará.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Abogado de víctimas del Jet Set: «No hay forma de que se escape Antonio Espaillat de la responsabilidad penal»
Abogado de víctimas del Jet Set: «No hay forma de que se escape Antonio Espaillat de la responsabilidad penal»
10 octubre, 2025
Seis meses sin ellos: lágrimas y gritos de justicia caso Jet Set
Seis meses sin ellos: lágrimas y gritos de justicia caso Jet Set
9 octubre, 2025
Exmánager de Rubby Pérez aclara rumores sobre tragedia del Jet Set
Exmánager de Rubby Pérez aclara rumores sobre tragedia del Jet Set
8 octubre, 2025
6 meses del Jet Set: sobrevivientes y familiares reviven la noche que cambió sus vidas
6 meses del Jet Set: sobrevivientes y familiares reviven la noche que cambió sus vidas
8 octubre, 2025
Padre Rogelio Cruz a seis meses tragedia del Jet Set: El dolor sigue igual, no se puede borrar
Padre Rogelio Cruz a seis meses tragedia del Jet Set: El dolor sigue igual, no se puede borrar
8 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo