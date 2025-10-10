Abogado de víctimas del Jet Set: «No hay forma de que se escape Antonio Espaillat de la responsabilidad penal»

Carlos Salcedo, representante de algunas víctimas de la tragedia del Jet Set, donde más de 200 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas el 8 de abril, aseguró que “no hay forma de que Antonio Espaillat, ni su madre ni su hermana se escapen de la responsabilidad penal y civil”.

El jurista explicó que los abogados defensores tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos, pero que, según su experiencia, no hay forma de una exoneración de responsabilidad. Además, adelantó que muy pronto la acusación podría estar lista.

“Estamos en la fase preparatoria de investigación, que debe cumplir con todos los requisitos para que haya un dato conclusivo”, detalló Salcedo en una entrevista en el programa El Día. Señaló que, según el Código Penal dominicano, los hechos podrían sancionarse como homicidio involuntario, con al menos dos años de prisión, multas y indemnizaciones civiles importantes.

El abogado recordó que existen más de 70 querellas y denuncias, y que se avanza hacia un acuerdo con las víctimas. Añadió que el Ministerio Público ha trabajado para que las pruebas reunidas sean de la calidad que exige el caso.

El Jet Set

Se recuerda que el pasado miércoles se cumplieron seis meses de la tragedia y que, en la zona cero, solo quedan las ruinas del lugar que alguna vez albergó risas: flores marchitas, velones, fotos de los fallecidos y un mural en homenaje a Rubby Pérez.

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción a los propietarios del Jet Set: RD$50 millones de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El Ministerio Público, inconforme con la decisión, anunció que apelará.

