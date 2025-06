Abogado del exempleado del Jet Set: Estamos listos para ir a juicio

El abogado de Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set, afirmó que tanto él como su cliente están preparados para presentarse ante un tribunal en el proceso que sigue el Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de presunto homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril y que dejó un saldo de 236 fallecidos.

«No hay nada que hablar, vamos a hablar en los tribunales. Sí, estamos listos (para un juicio)», respondió el jurista Luis Andrés Aybar Duvergé al ser abordado por miembros de la prensa a su salida de la Procuraduría General de la República junto a Adames.

Ante la pregunta de si su representado ha sido intimidado por los propietarios del emblemático centro nocturno, Aybar Duvergé se limitó a responder: «No tengo nada que decir. Preguntenle al Ministerio Público».

Gregory Adames dice sentir temor por su vida

Gregory Adames rompió el silencio y expresó que teme por su vida debido a que posee pruebas cruciales sobre el colapso del techo del establecimiento. Además, responsabilizó públicamente a la familia Espaillat, propietaria del emblemático centro nocturno, de cualquier cosa que pudiera sucederle.

«Quiero decir públicamente que, mediante las pruebas que yo manejo, si algo me llega a pasar, está claro de dónde viene. O sea, públicamente yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar, a la familia Espaillat. Ya sea que yo no aparezca, o aparezco por un accidente, o un atraco o intercambio de disparos. Yo no voy para ningún lado, no me voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, simplemente quiero estar tranquilo», sostuvo el joven.

Agregó que decidió hablar ahora al observar, según sus palabras, la falta de humanidad mostrada por el señor Antonio Espaillat hacia los familiares de las víctimas y los empleados del Jet Set. También aseguró que su intención no es hacer daño, sino que se conozca la verdad sobre el trágico hecho.

Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set

«Decido hablar ahora porque yo siento que una tragedia puede pasar, pero lo que habla mucho después de es tu actitud, tu forma de ser con esa persona afectada, con tus empleados, clientes que tienen más de 20 años asistiendo todos los lunes. Entonces, al ver que solamente se divulgan mentiras, falsas informaciones, se acaban a los empleados, que no tienen nada que ver con eso, se dicen cosas que no son y no se ve una parte humana del dueño, me duele», pronunció Adames.

Del mismo modo, denunció que todo el personal del Jet Set fue desvinculado y que, al momento de su salida, les hicieron firmar un descargo, presuntamente con la intención de evitar futuras demandas.

«Me duele porque yo tengo dos meses callado sin hablar con ningún medio ni buscar ningún tipo de forma económica, y simplemente los empleados se liquidaron y se desvincularon de la empresa. Pero no es solo la liquidación, es que dentro de la liquidación te traen un descargo que firmaron, todos firmaron inconscientemente. Entonces, ¿ese es el agradecimiento que tú le das a tu empleado que duró tantos años contigo?», cuestinó el joven, quien se desempeñó como encargado de logística y eventos en el Jet Set desde 2018 hasta su despido.