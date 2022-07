Abogado dice con extinción de dominio se podrá recuperar patrimonio

El abogado, Juan Miguel Castillo Roldan, la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobado en segunda lectura por el Senado de la República, y que está pendiente de conocer por la Cámara de Diputados se podrá recuperar el patrimonio del Estado, para retornarlo a su dominio, sin la necesidad de «Compensar a los corruptos que se aprovechan de las funciones públicas para defalcar al Estado dominicano».

El jurista expreso que la Ley de Extinción de Dominio está contenida en la constitución, pero hay que debatirla porque tiene que ver directamente con los derechos fundamentales, específicamente el derecho de propiedad, reconocido por la carta magna.

´´Habría que hablar, no solo del derecho de propiedad también hay que hablar del derecho, de defensa y la presunción de inocencia, en tal sentido ,habría que explicar bien a la sociedad de manera objetiva imparcial lo que es bueno y malo de dicha Ley ´´.

Al ser entrevistado por Onorio Montás en su programa «Revista Dominical Dejando Huellas» el doctor Castillo Roldan dijo que los ciudadanos necesitan leyes para proteger sus derechos sin negar nunca el derecho a la defensa y la propiedad como está establecido en nuestras leyes.

Consultado sobre la injerencia de los Estados Unidos y otras potencias, para que se apruebe en la Republica Dominicana una ley de Extinción de Dominio el experto en derecho de la Propiedad Intelectual dijo que muchas leyes que existen actualmente en el país han sido adoptadas por incidencia extrajeras de países y Organismo Internacionales, una son buenas y otras no son tan buenas.

Valoro como positivas leyes que fueron impulsadas por Organismos Internacionales como la Ley de Derecho de Autor, Ley de Propiedad Industrial Ley de Comercio electrónico o digital, las cuales fueron productos del proceso de Libre Comercio RD-CAFTA en que se vio abocado el país.

Mientras cito como negativas aquellas que contravengan las Constitución y las Leyes Dominicana, como son el pacto migratorio propuesto por los Organismo Internacionales y que la Republica Dominicana no asumió, así como el pacto de Inmunidad y Privilegios que fue declarado inconstitucional.

Castillo Roldan señalo como muy buena la Ley Defensa a la Libre Competencia, que es una Ley de mucha influencia norteamericana, sin embargo, aquí en República Dominicana yo no le veo muchos resultados todavía.

´´En esto de la influencia extrajeras para aprobar leyes y acuerdos internacionales, todos deben jugar su rol, el Presidente cuando firma y el Congreso cuando rectifica y el Tribunal Constitucional cuando realiza el papel de control preventivo, ‘dijo.

Explico el profesional del derecho que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio va perseguir tipos de ilícitos específicos en el Código Penal, como es el fraude, la prevaricación, el contrabando, ´´lo que me llama la atención de la Ley es el aspecto del enriquecimiento injustificado, ya que no conozco los elementos constitutivos de esta infracción.´´

Creo que ese proyecto de Ley debemos apoyarlo, porque no es posible que usted vea personas que son nombradas en la administración pública y en dos o tres años exhiben una fortuna de 400 millones, villas en Casa de Campo y vehículos de 150 mil dólares, para este tipo de casos es que debe ser esta Ley.

´´Ya este proyecto de Ley de Dominios no necesita más gente que la defiendan, tiene un Partido de gobierno apoyándola y un Presidente presionando, lo que me preocupa es que la Ley sea retroactiva, pero creo que esa parte le fue eliminada, y chocaría con la constitución que es bien explicita en ese punto, no se puede legislar para el pasado.´´ agrego.