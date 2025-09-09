Abogado explica diferencias entre el caso de Maxy Montilla y Alexis Medina

El caso de corrupción administrativa que involucra a Maxy Gerardo Montilla Sierra, quien recientemente firmó un acuerdo con el Ministerio Público, es totalmente distinto al proceso que se conoció contra el condenado Juan Alexis Medina Sánchez y a los demás imputados por estafar al Estado dominicano con más de cinco mil millones de pesos.

Así lo explicó el abogado penalista Miguel Valerio, representante de las Empresas Distribuidoras de Electricidad —Edesur, Edenorte y Edeeste—, afectadas por la presunta estafa atribuida a Montilla Sierra.

«Primero, no es el mismo caso porque para que haya un caso similar tiene que haber identidad de parte y estoy diciendo que pese a la conflictividad entre el señor Alexis Medina y el señor Maxy Montilla, no operaban juntos, no trabajaban juntos, eran empresas independientes«, manifestó el jusrista.

Valerio destacó que, a diferencia de Maxy Montilla —cuyas empresas eran proveedoras del Estado mucho antes de que su cuñado, Danilo Medina, asumiera la Presidencia de la República—, Alexis Medina comenzó a comercializar con diferentes instituciones a partir de la llegada de su hermano al poder.

«Quiero decir en honor a la verdad que, en el caso de Maxy Montilla, trabajaba en ese sector antes incluso de que el señor Medina fuera presidente y no solamente que trabajaba, sino de que las empresas y por eso se va la disolución en el acuerdo de esas empresas funcionaban y funcionaban con RNC, pagando impuestos, cobrando… En el caso de Alexis Medina, ¿no?«, aseguró.

Alexis Medina

Asimismo, el defensor indicó que fue el órgano persecutor, en su calidad de director de la investigación, quien tomó la decisión de conocer ambos casos por separado.

«¿Qué ocurrió cuando nosotros interponemos la querella? Teníamos los dos problemas, el de Maxy y el de Alexis. Se deposita una querella completa y es el Ministerio Público que pide la separación de los expedientes (…) como director de la investigación dice: ‘No, no, nosotros vamos a llevar el caso del señor Alexis Medina completo, íntegro, con todo lo que tengamos sobre él y ahí interpone el tema de la EDES», comentó Miguel Valerio.

Querella contra Maxy Montilla

De igual modo, el abogado señaló que la querella que las distribuidoras de energía interpusieron contra Maxy Montilla «tiene una peculiaridad»: «Se fue contra el directivo».

«La investigación es secreta, es un expediente que está en curso. Es que el acuerdo lo dice de manera clara, de que él dio información sobre eso, sobre ese, sobre lo demás, lo dice de manera clara y se compromete a testiguar en un futuro contra ellos. Ahora, ¿quién controla y maneja esa situación? Vuelvo y repito, lo mismo, es el Ministerio Público y la investigación es secreta para las partes. Lo que es público es el acuerdo», subrayó.

«Una decisión inteligente»

Miguel Valerio, además, consideró que fue «una decisión muy inteligente» de Montilla Sierra y sus abogados llegar a un acuerdo de criterio de oportunidad con el Ministerio Público.

«Hay gente que le rehúye al Ministerio Público y el Ministerio Público ha demostrado de manera constante que aquel que le facilite el trabajo, que aquel que acuda al acuerdo, tiene un trato, no privilegio, sino especial, porque tú has ahorrado procesos largos que tal vez no terminen en nada», enfatizó.

Las declaraciones del abogado fueron ofrecidas este lunes durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

