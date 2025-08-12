Abogado: fallas en la cédula actual facilitan suplantación de identidad y estafas millonarias

Abogado: fallas en la cédula actual facilitan suplantación de identidad y estafas millonarias

En República Dominicana, recientes casos de suplantación de identidad han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del actual sistema de identificación nacional. Uno de los más impactantes fue presentado por el abogado Amadeo Peralta, detalló cómo un grupo de delincuentes logró falsificar varias cédulas para concretar la venta fraudulenta de un apartamento.

Este fraude no solo afectó al comprador, quien entregó millones de pesos por una propiedad que no existía en sus manos legales, sino que también expone un riesgo serio para la seguridad ciudadana y la confianza en los documentos oficiales. Los falsificadores incluso manipularon las identidades de los hijos de la verdadera propietaria, involucrando a varias personas para dar apariencia legal a la estafa.

El impacto de estos casos es profundo, ya que revela fallas graves en los mecanismos actuales de control y autenticidad de la cédula de identidad y electoral, vigente desde hace más de una década. Expertos y autoridades alertan que mientras no se implemente una cédula con tecnología avanzada, que incluya datos biométricos y chip digital, la posibilidad de fraudes seguirá aumentando.

Las consecuencias legales, económicas y sociales de estos delitos son enormes, afectando a miles de ciudadanos y generando desconfianza en los procesos de compra, venta y otros trámites legales. Por ello, el llamado a modernizar el sistema de identificación es urgente para proteger la integridad y seguridad de la población dominicana.

