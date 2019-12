Abogado hermana procurador dice Zapete vulneró su derecho

El representante legal de Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del procurador Jean Alain Rodríguez, afirmó que ella ha sido víctima de una campaña sistemática y despiadada de difamación con la que se le ha vulnerado en su derecho al buen nombre y honra, por parte del periodista Marino Zapete, lo cual calificó violencia contra la mujer.

José Martínez Hoepelman habló ayer en la tarde en una rueda de prensa en un hotel de la capital, donde refirió que la situación se originó tras unas declaraciones del 25 septiembre pasado sobre Maybeth Rodríguez Sánchez, que consideró “alejadas de la verdad y manipuladas”.

Agregó que ante esa situación se procedió a dar al comunicador varias oportunidades para rectificar la información difamatoria, pero Zapete reaccionó de forma airada y reiterando la difamación, por lo que, se procedió a reclamar vía una acción de carácter privado.

Aclaró en esa acción el Ministerio Publico no forma parte, ni en la investigación ni el proceso de juicio.

“En esta ocasión, como la Ley le permite, se está pidiendo al juez la reparación y sanción correspondiente como límite establecido en nuestra Constitución para el ejercicio de la libertad de expresión”, explicó.

Añadió que lejos de tratarse de una acción intimidatoria y una persecución del ejercicio del periodismo, la demanda se erige en un reclamo de parte de una mujer, sujeto de derechos, que siente han sido vulnerados sus derechos fundamentales como la honra y el buen nombre.

Agregó que todo “ ocurrió y sigue ocurriendo por el ejercicio desbordado de los límites legales por parte del notable comunicador”.

Estimó que el ejercicio del periodismo responsable, exige que las informaciones que se viertan sobre las personas tengan su sustento en la verdad.

Afirmó que “a Zapete se le está ofreciendo la oportunidad de probar en un juicio público, oral y contradictorio lo que dijo, en base a la verdad, mediante pruebas y no mediante declaraciones difamatorias, alejadas de la verdad, distorsionadas y manipuladas de manera antojadiza y con alto grado de intención de dañar”. Sostuvo que la referencia hecha por Zapete a la documentación comentada en sus declaraciones no prueba lo que él dice.

Denuncias desvían

Martínez Hoepelman afirmó que las denuncias que hizo Marino Zapete el pasado domingo buscan desvíar la atención sobre el hecho de la difamación que hizo contra la víctima Maybeth Rodríguez Sánchez, sobre la que debe responder ante la Justicia. Dijo que esas declaraciones, en un ejercicio responsable del periodismo, deben estar acompañadas de pruebas, por lo que pidió que laspresente públicamente.