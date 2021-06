Abogado Julián Serulle afirma gobierno y patronos pueden obligar a vacunarse

SANTIAGO. – El abogado experto en asuntos laborales, Julián Serulle, afirmó que las autoridades y el sector empresarial no violan la ley si obligasen a los trabajadores y al pueblo general a vacunarse contra la Covid-19.

Dijo que, de acuerdo a la Constitución de la República, el Código de Trabajo y la Ley General de Salud 42-01, el patrono está obligado a preservar la salud y la integridad de cada persona.

Serulle cree que el Congreso Nacional debería legislar para que surja una ley especial sobre la vacunación, donde se establezcan esos principios del bien común y la obligación mancomunada y no el individualismo como tal.

“Se debe velar, mejorar y conservar su salud personal, familiar y sus dependientes, especialmente sin son menores, ancianos o discapacitados y colaborar con las actividades de salud”, expresó el reputado jurista laboral de Santiago, en su criterio de que la aplicación de la vacuna debería ser obligatoria.

Julián Serulle manifestó que dejar al libre albedrío a las personas acerca de las vacunas es una especie del invento del liberalismo que, en base a ese concepto, robaron riquezas de los pueblos de América, África y Asia.

Dijo que el autoritarismo no es dictatura cuando se impone el principio de la ley, tras indicar que el imperio de la ley está por encima de todo.

“Nosotros somos siervos de la ley y esta Ley General de Salud, en el artículo 64 obliga la vacunación, máxime cuando estamos en la condena mundial a través de la pandemia del coronavirus que ha sacudido a los pueblos. No hay un solo minuto donde no se haya ido la partida de un ser querido”, sentenció.

Serulle dijo que no se puede permitir que la gente que no se haya inoculado en el país siga jugando con la salud y la felicidad de otras personas.

“Cuando estoy con mis nietos, aunque esté vacunado, en ningún momento me quito la mascarilla”, explicó el experto en materia laboral, quien añadió que, en su oficina mandó a sus casas a los abogados que no se había puesto la vacuna para que no afectara la salud del personal restante.

Serulle explicó que no se viola la ley cuando se le exige a alguien que se vacune en el país. Señaló que antes de tomar una decisión drástica el empleador deben decirles la verdad a los trabajadores acerca de la realidad de la ley en ese sentido.

“Hay dos caminos que yo tengo como estudioso del tema. No te quieres vacunar, tienes derecho a irte y el patrono tiene derecho a despedirte o liquidarte, que no es la opción que propongo” y la otra es “si tienes una ante prescripción que no puede vacunarte, que lo impide, entra la suspensión de efecto del contrato y se le debe dar categoría de una enfermedad profesional y el caso entra en la seguridad social, a través de Riesgos Laborales”, indicó.

Dijo que si la persona no trabaja y está suspendida, Riesgos Laborales pasa a hacerse cargo de los derechos de ese empleado en cuanto al salario, la salud, medicamentos, entre otros.