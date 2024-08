El abogado Francisco (Pancho) Álvarez sostuvo este lunes que la absolución de Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), respecto a todos los hechos atribuidos por el Ministerio Público en el caso de los US$92 millones en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la República Dominicana a cambio de contrataciones de obras, evidencia que el sistema de justicia ha fallado y que los casos de corrupción no prosperarán.

«Cuando uno examina esta decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, pienso inmediatamente que falló el sistema… Lo que se ha demostrado con esta sentencia es que no importa quién falló, no importa quién erró, la realidad es que el sistema no pudo sancionar estos casos de corrupción«, dijo el jurista.

«Es importante, porque se envía una señal a todo el sistema de que los casos de corrupción no van a prosperar, justo ahora cuando tenemos cuatro casos que están en curso en los tribunales», agregó Pancho Álvarez. Además, señaló que esos cuatro procesos, que son: Calamar, Coral, Medusa y Antipulpo, «no tienen el déficit probatorio que tenía Odebrecht».

Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, imputados en el caso Odebrecht

Asimismo, el abogado criticó la superficialidad de la investigación, argumentando que, con el tiempo disponible, se podría haber llevado a cabo una investigación exhaustiva para obtener las respuestas requeridas y superar el déficit probatorio señalado en el año 2017 por la actual procuradora general Miriam Germán Brito.

«Miriam Germán vuelve a tener razón, porque ella alertó temprano sobre ese déficit probatorio en 2017 con la medida de coerción. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, que a pesar de que se suscribió un contrato con Odebrecht donde se reconocía la existencia de sobornos por 92 millones de dólares, e incluso se comprometía a pagar el doble de esa suma al Estado dominicano, no se pudo cumplir con ese contrato», manifestó.

«Ese caso quedó cerrado, ya no hay nada que hacer respecto a los imputados que fueron beneficiados con la absolución. A mí me preocupa un poco el lenguaje que se utiliza en esa sentencia de la SCJ porque en dos puntos de la sentencia se dice: la inexistencia del crimen de soborno, en el punto 4.43, y en el 4.42 se vuelve a hablar de que la falta de determinación de los hechos hace inexistente el delito de soborno. Yo quiero decirle a la Suprema que está equivocada en ese punto. No se pudo determinar quiénes son los responsables de recibir esos sobornos, pero el crimen de soborno se cometió. Entonces, es preocupante el lenguaje que se utiliza», añadió el letrado.

Las declaraciones de Francisco (Pancho) Álvarez fueron pronunciadas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

