Abogados de Bautista piden nulidad juicio caso Odebrecht

Los abogados del exsenador Andrés Bautista, imputado en el caso por el pago de US$92 millones en soborno por la empresa Odebrecht, solicitaron ayer la nulidad del auto de apertura a juicio, alegando incompetencia del juez que envió el caso a una jurisdicción privilegiada, donde solo se juzga a altos funcionarios.

Pidieron que el proceso que continuará hoy a las 3:00 de la tarde, sea conocido en un tribunal ordinario, ya que Bautista no es parte de ninguna asociación de malhechores, ni hay hechos que lo vinculen al senador Tommy Galán, que es el único funcionario acusado.

Ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que preside el magistrado Henry Molina, ordenó continuar hoy el proceso judicial que se sigue a Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, al senador Tommy Galán y a Bautista, imputados en el caso que inició en el 2017.

Hoy se conocerán los incidentes y excepciones diferidos, presentados por la defensa técnica del imputado Andrés Bautista.

“Andrés Bautista García desde el año 2006 dejó de ser presidente del Senado, fue cuatro veces senador y dejó de ser senador en el año 2010. La SCJ es competente cuando se trata de funcionarios que tienen las funciones a las que se contraen el artículo 154.1 de la Constitución”, explicó el abogado Carlos Salcedo.

Citó entre esos cargos al Presidente y vicepresidente de la República; senadores, diputados, miembros de la SCJ, entre otras funciones.

Añadió que “si Andrés Bautista al momento de la acusación, que es lo que establece el artículo 378 y el 377 del Código Procesal Penal, no es un funcionario de los que establece la Constitución, ¿qué hace en la SCJ?, ¡nada doblemente¡”.

Argumentó que Bautista no es un alto funcionario.

Dijo que objetivamente los hechos que “traen a Tommy Galán como senador” son diferentes en tiempo, modo y lugar a los que se atribuyen a Bautista.

Agregó que a Galán se le atribuyen hechos desde 2007, en obras en las que Bautista no participó como presidente del Senado y en la mayoría de las del 2007 en adelante, ni siquiera participó, ni como miembro de la Comisión de Hacienda, ni en las aprobaciones de esas obras. Cuestionó que el juez Francisco Ortega no declinará el caso a un tribunal ordinario.

Proceso prolongado

El Pleno de la SCJ decidió organizar los debates por orden de presentación de incidentes y excepciones, ordinarios y constitucional de las defensas técnicas de los encartados en el caso Odebrecht, que serán fallados por el tribunal acorde al de legal y constitucional. Solo han expuesto los imputados Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa.