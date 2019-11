Abogados de Pittaluga piden nulidad por falsedad pruebas

La barra de la defensa del abogado Conrado Pittaluga imputado en el caso por el pago de UD$92 millones en soborno por parte de la constructora Norberto Odebrecht, solicitaron anoche la nulidad de la acusación por la falsedad de pruebas y por la intervención del teléfono de unos de los abogados.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, que preside Luis Henry Molina, sigue hoy a las 3:00 de la tarde.

En el caso Odebrecht también están imputados Angel Rondón, el exsenador Andrés Bautista, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, el senador Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

Al entrar en la fase final del proceso de preparatoria previo al juicio de fondo contra los seis imputados en el caso, los defensores de Pittaluga Arzeno, presentaron varios incidentes, entre estos el control de la convencionalidad, el de las pruebas ocultas y la intervención de los teléfonos de Conrado Manuel Pittaluga Vicioso, hijo del imputado y coordinador de la barra de la defensa de Pittaluga entre entre los años 2017 y 2018.

“El Ministerio Público no ha vulnerado derecho fundamentales de ninguna defensa en este proceso. Eso lo ha demostrado en todo el proceso y este no será la excepción”, respondió Wilson Camacho, del MP.

“Si eso no es violar los derechos fundamentales, yo quiero que me digan qué es”; expresó el abogado Santiago Rodríguez, tras denunciar la intervención.

Afirmó que los derechos de Pittaluga fueron vulnerados al ocultarles pruebas y al intervenir sus teléfonos, por lo que se solicitó el levantamiento de cualquier medida de coerción real o personal que pese en su contra o de su patrimonio.

Tras concluir los defensores y el MP, el pleno de reunirá a deliberar para decidir sobre las peticiones.

El juez Molina

El magistrado Molina dispuso que los defensores de Pittaluga concluyan en una hora la presentación de sus incidentes y conceder la oportunidad a todos los abogados para que se refieran a las peticiones formuladas para lo que tendrán un tiempo máximo de 30 minutos. Luego Ministerio Público para que se refiera a las solicitudes de los defensores.