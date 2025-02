Nueva York. Los abogados Tamayo Tejada y Luis Jiminián recurrirán la decisión del juez Moisés Landrón, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró este miércoles «inadmisible» la solicitud de imposición de medida de coerción contra del ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la República Dominicana, Roberto Álvarez.

Es la primera vez que se logra sentar en el banquillo en calidad de imputado a un Canciller de la RD, quien permaneció en la sala del Tribunal desde las 8:30 am hasta las 3:15 pm, informaron los juristas.

El juez Landrón basó su decisión de la no imposición de medida de coerción en razón de que el Ministerio Público no ha abierto la investigación y dictaminó que no procedía. El 10 de marzo será la lectura integra de la sentencia, se informó.

Contra el ministro hay querellas interpuestas por los diplomáticos de carreras del servicio exterior, Víctor Acosta y Rafael Rodríguez, quienes laboraran por más de 10 años en el consulado dominicano en NY, y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la misma SCJ, ordenaron reintegrarlos, pero Álvarez se niega rotundamente.

«Las altas instancias judiciales han ordenado al Mirex su reintegro, además, el pago de salarios dejados de percibir, pero el alto funcionario gubernamental ha desacatado las sentencias», precisa el doctor Tejeda, ex consultor jurídico del consulado dominicano en NY.