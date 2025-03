Abogado sobre petición de los padres de Sudiksha: «Si no hay cuerpo, no hay prueba de un fallecimiento»

El abogados penalista Vinicio Aquino Figuereo afirmó este martes que la petición de los padres de la india desaparecida Sudiksha Konanki, de declarar su fallecimiento, no es posible en la República Dominicana, ya que las leyes del país no lo permiten hasta que no se encuentre el cuerpo o partes del mismo.

«No es posible. Si no hay cuerpo, no hay prueba de un fallecimiento. En este caso, la joven lo que podría, en un tiempo determinado, es declararse desaparecida. Hay que dominar tres figuras fundamentales: el fallecido, que tú sabes que falleció, ya hay un cuerpo que yace, ya no existe físicamente; el desaparecido, que es aquel que tú ignoras su paradero; y el ausente, que es aquel que, aunque no esté contigo, tú sabes dónde está. Entonces, aquí no procede declarar como fallecida a la joven, hasta tanto no se encuentre su cuerpo o parte del mismo, que se determine por parte de un ADN que era ella», explicó el jurista al ser preguntado por periodista sobre el tema.

Asimismo, Aquino Figuereo expresó que le parece extraño que sean los mismos familiares de la estudiante de medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, quienes hagan dicha solicitud a las autoridades dominicanas.



«En este caso la familia lo que tenía que hacer, si tiene esa premura y tiene algún dato contundente, es colaborar con la justicia. Es extraño que los mismos familiares quieran que la declaren fallecida. ¿Por qué fallecida, si aún persiste la búsqueda y el mar es amplio? Si está en el mar, pueden pasar meses y se puede encontrar aunque sea una hebra de cabello, que permita determinar por prueba de ADN que ese era el cuerpo de la persona. Entonces, la premura de los familiares, sí me llama la suspicacia. ¿Por qué esa premura o qué saben ustedes, que aseguran con certeza que está fallecida?», pronunció el letrado.

¿Qué argumentan los padres de Sudiksha para que su hija sea declarada muerta?

Subbarayudu Konanki y Devi Konanki, padres de Sudiksha, fundamentaron su solicitud para que se declare a su hija como fallecida, basándose en que las autoridades dominicanas han concluido que se cree que la joven de 20 años se ahogó, y que Joshua Steven Riibe, la última persona que la vio con vida, está cooperando con la investigación, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencia de «juego sucio».

«Dadas estas circunstancias, y después de mucha deliberación, solicitamos que el departamento de policía proceda con la declaración legal de su defunción. Entendemos que se deben seguir ciertos procedimientos legales y estamos preparados para cumplir con cualquier formalidad o documentación necesaria», se lee en la carta dirigida al mayor policial José del C. Ramírez de la Rosa, de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en Friusa-Bávaro.

Los padres señalaron que la declaración oficial de fallecimiento permitirá a su familia iniciar el proceso de duelo y gestionar los asuntos legales y personales derivados de la ausencia de Sudiksha.

«Si bien ninguna declaración puede aliviar realmente nuestro dolor, confiamos en que este paso traerá algo de cierre y nos permitirá honrar su memoria», manifestaron Subbarayudu y Devi

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las autoridades por la atención brindada al «doloroso» caso y se pusieron a disposición para proporcionar cualquier información o documento que sea requerido.

«Agradecemos su atención a este asunto profundamente doloroso y agradecemos su apoyo. Si necesita más información o documentación, por favor contáctenos», finalizaron.

