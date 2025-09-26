Abre Feria Internacional dedicada a Moya Pons



Inició anoche la 27 edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), dedicada al historiador Frank Moya Pons. Participarán 39 editoras y librerías nacionales y 24 extranjeras. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la inauguración junto al ministro Roberto Salcedo y la alcaldesa Carolina Mejía de Garrigó.

La ceremonia fue en el Teatro Nacional. La FILSD 2025 estará abierta al público en las instalaciones de la Plaza de la Cultura desde hoy hasta el 5 de octubre próximo desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche todos los días.

“Cuando miles de dominicanos crucen las puertas de la Feria, no estarán simplemente comprando libros: estarán reclamando un derecho. El derecho a imaginar, a crear, a ser libres. Leer es un acto de fe. Leer es un acto de esperanza. Leer es la manera más poderosa de soñar con un mundo mejor; expresó Raquel Peña.

La FILSD2025 es organizada por el Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. El programa abarca 600 actividades, entre estas presentaciones de libros, talleres, conferencias, charlas y coloquios, en un área que contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 salones de exhibición y venta.

La FILSD 2025 quedó abierta con un corte de cinta a cargo de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro Roberto Salcedo, la alcaldesa Carolina Mejía, el escritor Frank Moya Pons, Aquiles Julián, Joan Ferrer y Pastor De Moya.

Puedes leer: Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Este año en la Feria del Libro se resalta y promueve la literatura infantil y juvenil, con espacios para cautivar la imaginación de los niños, con innovaciones como la instalación de una Sala de Negocios, para internacionalizar las letras dominicanas, la implementación del programa Multiplicando Letras para descentralizar la cultura y el fortalecimiento del Bonolibro como incentivo para impulsar la lectura.

“Esta noche me siento complacido, honrado, exaltado, más de lo que yo nunca imaginé. Les agradezco mucho al ministerio de Cultura, a los viceministros y al director de la Feria”, expresó Moya Pons al agradecer la distinción de la dedicatoria.

En tanto que el ministro Roberto Salcedo afirmó que la Feria Internacional del libro es la principal convocatoria cultural del país y uno de los acontecimiento literarios más importante de la región.

“Es además (la feria del libro) un acontecimiento que trasciende lo estrictamente literario para convertirse en un ejercicio de ciudadanía, memoria y futuro”, indicó.

Agregó que cada Feria del Libro es en esencia, una metáfora de la nación. “Aquí se cruzan la historia y la contemporaneidad, la tradición y la innovación, lo local y lo universal”.

Al resaltar la trayectoria de Moya Pons, sostuvo que al dedicarle la FILSD2025, ha publicado más de 30 libros fundamentales para comprender la historia dominicana y caribeña, tarea que no solo preserva la memoria cultural, sino que reafirma el valor del conocimiento histórico como pilar para la madurez democrática.