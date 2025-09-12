El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en colaboración con el Instituto 512 (i512), anunció la convocatoria de la tercera edición de la Competencia Interescolar Industrial (CII 2025), enfocada este año en el sector de dispositivos médicos, una de las industrias más prometedoras de la República Dominicana.

Esta competencia está dirigida a estudiantes de sexto de secundaria de las regionales educativas 4, 5, 10 y 15 del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Los participantes tendrán la oportunidad de entrar en contacto con los protagonistas y actores más conocedores, para que en equipo analicen la situación actual del sector, identifiquen los retos y desafíos actuales y propongan soluciones creativas, innovadoras y sostenibles.

Bajo el lema “Transforma tu idea. Impacta el futuro”, la CII invita a los jóvenes a desarrollar ideas que puedan aportar a los retos actuales del sector médico industrial, combinando formación intensiva, mentorías, visitas a empresas y exposiciones de proyectos.

El proceso inicia con un vídeo de inscripción donde los equipos deberán presentar su visión sobre los desafíos y oportunidades de la industria médica. Los 45 mejores equipos serán seleccionados para recibir una formación completa de más de 50 horas que incluye: seminarios presenciales, sesiones virtuales con expertos internacionales, visitas a empresas líderes del sector, talleres de liderazgo, innovación y presentación, así como desarrollo de propuestas y videos pitch.

Al finalizar la formación, 15 equipos serán seleccionados para presentar su proyecto en un evento final frente a un jurado experto. Los tres mejores equipos recibirán premios tecnológicos y pasantías.

Para participar en la CII, los estudiantes deberán completar y enviar el formulario de inscripción que estará disponible en la página web cii.micm.gob.do hasta el 25 de septiembre de 2025. En el mismo deberán completar todas las informaciones que se solicitan.