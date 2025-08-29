Abren Fiscalía Comunitaria en La Guáyiga

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dejó inaugurada este viernes la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga, la segunda de las 24 que se propone instalar su gestión atendiendo a criterios relacionados con el mapa de calor de la criminalidad de las demarcaciones seleccionadas, su población registrada por el censo y sus dificultades de acceso a la justicia.

Reynoso recordó que atendiendo a una solicitud suya, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la instalación de las fiscalías comunitarias siguiendo un modelo digno, en su estructura física y en su operatividad, que garantice la dignidad de la persona. La primera se puso en funcionamiento en Sosúa, Puerto Plata, y la próxima será en Boca Chica, Santo Domingo.

Entre los invitados a la inauguración estuvieron Faride Raful, ministra de Interior y Policía; el mayor general Ramón Antonio Peralta Guzmán, director de la Policía Nacional; el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y Edward López, fiscal titular Santo Domingo Oeste, y Mirtha Elena Pérez (la Popi), directora distrital de La Guáyiga.

El acto fue bendecido por el sacerdote Tulio Matos, de la parroquia San José de la Guáyiga, quien valoró la fiscalía comunitaria como “un paso vital para la protección de los derechos de todos los ciudadanos y para la promoción de una convivencia más armoniosa”.

“Como iglesia comunitaria de la Guayiga, San José, nos sentimos profundamente conectados con los esfuerzos que buscan el bienestar colectivo, la seguridad y la justicia”, dijo, al agradecer al Ministerio Público y a las autoridades municipales de la comunidad que tiene unos 42,000 habitantes.

Ubicada en el Kilómetro 22 de la carretera Hato Nuevo, en la edificación número 56, la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga contará con modernas instalaciones y el personal necesario para ofrecer un servicio eficiente.

Entre su personal incluirá tres fiscales para la atención de los casos, un coordinador encargado de supervisar los procesos y un abogado de apoyo. También, áreas de recepción para orientar a los usuarios, sala de espera, dos salas de denuncias para garantizar privacidad y comodidad y áreas administrativas para la gestión interna.

Al encabezar su inauguración, la Procuradora General de la República indicó que desde que asumió sus funciones trabaja en la forma de facilitar los servicios del Ministerio Público a las personas. “Pensamos que era tiempo también de nosotros ir a las comunidades, no solo que las comunidades vinieran a nuestra sede, a los palacios de justicia, sino ir al centro de las comunidades”, dijo.

Por esa razón, añadió, “la inauguración de esta fiscalía comunitaria no es una simple apertura de una oficina: hoy se inaugura un modelo de servicio y un modelo de proximidad ciudadana”.

Reynoso resaltó que las fiscalías comunitarias, además de perseguir el delito, operarán como una puerta de búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos en las comunidades.

“No es solo es perseguir y judicializar, nosotros también tenemos como parte esencial la mediación comunitaria, buscar soluciones sin tener que llegar a la violencia, la solución pacífica de los conflictos debe ser desde ahora, en La Guáyiga, la línea a seguir”, sostuvo.

“Pero también, que no se tenga la menor duda de que cuando haya que perseguir, que es nuestra misión constitucional, también lo vamos a hacer de manera efectiva, a pesar de que el principal objetivo de la fiscalía en la comunidad es, con la Policía, pero sobre todo con ustedes, con la sociedad, prevenir, y por eso queremos acercamientos comunitarios, charlas, encuentros con la comunidad, porque trabajamos con y para ustedes”, indicó

En el caso de la de la Guáyiga tendrá una unidad de atención a violencia de género.

“No podemos hablar de justicia sin hablar del fenómeno de la violencia de género. De cada 10 casos que el Ministerio Público judicializa, al menos el 50% está vinculado directa o indirectamente con este fenómeno; de ahí la importancia que desde aquí también brindemos este servicio”, sostuvo Reynoso.

Antes del simbólico corte de cinta también habló la directora del distrito La Guáyiga, quien ponderó la iniciativa y receptividad de la Procuradora General de la República.

“La fiscalía, señores, une familias, da vida y sobre todo trabaja para la gente”, resaltó Mirtha Elena Pérez. “Una fiscalía no es el tema de pleitos, sino de evitarlos, y por eso hoy siento esa emoción tan grande, como cuando inauguramos una escuela, porque se trata de salvar gente y muchas veces con unas palabritas”, dijo Pérez.