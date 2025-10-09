El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en Latinoamérica. En República Dominicana, esta enfermedad cobró la vida de más de 1,200 personas en 2020, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Este panorama representa una necesidad latente para los pacientes que padecen de esta enfermedad y una urgencia por redefinir el enfoque del abordaje de la enfermedad, dándole paso a tratamientos innovadores basados en la medicina de precisión con la capacidad de mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Uno de estos avances es el uso de anticuerpos monoclonales biespecíficos completamente humanos, que han demostrado resultados clínicos prometedores en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con mutaciones del gen EGFR, es decir, mutaciones que pueden conducir al crecimiento descontrolado de las células cancerosas.

Este abordaje terapéutico demostró la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad y la mejora significativa de la respuesta al tratamiento, incluso en casos donde otras opciones ya no resultaban eficaces para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones específicas.

Estos estudios han demostrado una reducción del 30 % en el riesgo de progresión o muerte, además de una tendencia favorable en la mejora de la supervivencia global en comparación con otros tratamientos3. Los resultados representan un avance significativo en pacientes con mutaciones en el gen EGFR, ampliando el arsenal terapéutico disponible y mejorando la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

«Gracias a estos estudios se amplían las posibilidades y las alternativas para los pacientes con pocas opciones. A partir de allí, se implementan terapias de precisión que impactan directamente en la progresión de la enfermedad. Al identificar las mutaciones genéticas específicas del tumor, podemos seleccionar tratamientos personalizados que mejoran significativamente la supervivencia y la calidad de vida del paciente, redefiniendo el estándar de atención en cáncer de pulmón de células no pequeñas”, expresó la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica.

El diagnóstico oportuno y diferenciado es fundamental para mejorar las posibilidades de un tratamiento efectivo contra el cáncer de pulmón. En República Dominicana, al igual que en muchos países de la región, una gran mayoría de los casos se detectan en etapas avanzadas8, esto se debe a que los síntomas iniciales, como la tos persistente o la dificultad para respirar, suelen confundirse con afecciones menos graves, como infecciones respiratorias comunes o problemas asociados al tabaquismo.

La innovación en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas que provoca resistencia a los tratamientos convencionales en cáncer de pulmón en primera línea y a pacientes con mutaciones comunes de EGFR en segunda línea, brindará esperanza a personas que necesitan nuevas combinaciones de fármacos para tener una mejor respuesta, frenar la progresión de la enfermedad y lograr una tendencia favorable en la supervivencia de los pacientes.

«En nuestra práctica diaria, hemos observado que el diagnóstico temprano y el acceso a terapias de precisión, como las combinaciones terapéuticas son claves para cambiar el curso del cáncer de pulmón. Estas nuevas alternativas permiten un control más efectivo de la enfermedad y ofrecen una esperanza real a los pacientes dominicanos con opciones limitadas, mejorando la supervivencia y calidad de vida”, afirmó la doctora Rodríguez.

«En Johnson & Johnson estamos comprometidos con liderar un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer de pulmón y brindar más tiempo y calidad de vida a los pacientes que la padecen. Nuestra profunda comprensión de cómo los cánceres desarrollan resistencia a los tratamientos nos ha llevado a descubrir nuevas formas de ayudar a prevenirlo. Esto nos ha permitido desarrollar terapias dirigidas de primera clase para mutaciones específicas, una poderosa demostración de cómo la medicina de precisión avanza en enfoques más inteligentes y efectivos para el tratamiento.” indicó Jorge Irías, gerente médico de oncología para Centroamérica y Caribe.

SOBRE JOHNSON & JOHNSON

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fortaleza en innovación en el cuidado de la salud nos empodera a construir un mundo donde las enfermedades más complejas son prevenidas, tratadas, curadas y donde los tratamientos son más inteligentes, menos invasivos y las soluciones son personales.

A través de nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones de atención médica hoy para ofrecer los avances del mañana e impactar profundamente la salud de la humanidad.