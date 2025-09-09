Abuela de Reybel Rivera, alias “El Verdugo”: «Le metieron tres tiros encima de mí”

Familiares de Reybel Gabriel Rivera, alias “Ata” y/o “El Verdugo”, denunciaron que, contrario a la versión de la Policía Nacional, este fue ejecutado en el interior de su vivienda, en el sector Maquiteria de Villa Duarte, Santo Domingo Este, frente a su hija y su abuela.

“¡Ay, me lo mataron en los mismos pies, dentro de mi casa! Me le metieron tres tiros encima de mí”, se escucha decir entre sollozos a Gabina Dolores, abuela del joven de 23 años.

“Mi mamá acaba de llegar con las niñas de la escuela. En el momento que mi mamá acabó de llegar, ellos aprovecharon, penetraron la casa, trancaron a mi mamá en la habitación, y ejecutaron al joven dentro de su habitación”, aseguró Moisés de Oleo, tío del fallecido, ante las cámaras de Noticia Telemicro.

Los parientes agregan que, tras el hecho, los agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) intentaron limpiar la sangre de Reybel que había caído en el piso de la residencia.

“Tenían a mi mamá cerrada, no querían que nadie pasara, mientras ellos hacían su limpieza… Todavía hay muchísima sangre en la casa. Pueden ver, ahí en la puerta y parte de las paredes llenas de sangre”, afirmó de Oleo, al tiempo de señalar: «El muchacho, después que lo ejecutaron, que hicieron una masacre, lo sacaron ahí al callejón para ponerle un arma y decir que fue un intercambio de disparos”.

De su lado, una prima, identificada como Yomeiry Pascual, añadió: “Ellos duraron más de una hora y no dejaron que nadie entrara ni nada. Ellos no dejaron ni que ella (Gabina) se bebiera la pastilla. Él estaba acostado ahí. Cuando él salió, ellos le dieron un tiro en la cabeza y la trancaron y no dejaron que nadie pasara ni nada”.

Asimismo, Yomeiry afirmó que, si le presentan frente a frente a los agentes que le quitaron la vida a su primo, ella los podrá identificar.

“Si yo lo veo, yo sé quiénes son. Yo lo conozco a toditos porque yo hubiera ido a La Felicidad porque decían de un video y yo le dije: ‘Pero ustedes saben que ese no es porque él es blanco y el muchacho es moreno’. Y él me dijo: ‘Ah, pero tráelo si no es él’. Yo le dije: ‘¿Y cómo te lo traigo si aquí son unos abusadores? Trayéndolo, aún así lo matan’”, declaró.

La versión de la Policía

De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, “El Verdugo” perdió la vida la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, tras enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en la calle Primera del sector Maquiteria, Villa Duarte.

«Durante la intervención, el individuo atacó a los agentes actuantes con una pistola marca Glock P30, calibre 9mm, serie PF940C, la cual portaba de manera ilegal. Los policías se vieron en la obligación de repeler la agresión, resultando el infractor con heridas que provocaron su deceso mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Darío Contreras», comunicó mediante una nota de prensa.

Indicó que, además de estar vinculado a un intento de homicidio en perjuicio de dos ciudadanos, “Ata» y/o «El Verdugo” era buscado por herir de bala al cabo policial Ezequiel Ramírez Ramírez, de 29 años, en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre en la avenida España, Santo Domingo Este.