¿Aburrido? 3 joyas ocultas de Netflix

Joyas de Netflix.

Qué mejor manera de descansar que quedarse en casa con una buena comida, en camita y disfrutando de una buena película en Netflix.

En esta plataforma de streaming encontraras todo tipo de joyas que no creerás que se encontraban en cartelera ya sea de acción, amor, terror o comedia para el disfrute de su público.

Tres películas de Netflix poco conocidas, pero que valen mucho la pena descubrir:

1- Calibre estrenada en 2018.

calibre

La trama trata de dos amigos de toda la vida ponen a prueba su paciencia y sus valores éticos en un viaje de caza por Escocia que da un giro perturbador e inesperado.

2- Misiones cruzadas (2024),

image 685

Película surcoreana que mezcla acción policial, comedia y un toque de complicidad matrimonial. Cuenta la historia de un esposo que cuida del hogar mientras su esposa capitán de policía trabaja, hasta que él se ve involucrado en un caso lleno de sospechas y malentendido.

3- El extraño

image 687

Thriller australiano protagonizado por Joel Edgerton y Sean Harris, basado en hechos reales sobre un operativo encubierto para resolver una desaparición infantil.

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

