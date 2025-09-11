Abuso racial contra jugadores negros se dispara al inicio de temporada de fútbol europea

La temporada de la Premier League no había comenzado ni 30 minutos cuando el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, denunció haber sufrido insultos racistas por parte de un espectador.

Ese mismo fin de semana, se detuvo un partido de la Copa de Alemania después de que el centrocampista del Schalke, Christopher Antwi-Adjei, recibiera insultos racistas en un saque de banda.

En Italia, la Juventus condenó los insultos racistas contra el jugador estadounidense Weston McKennie mientras se recuperaba tras un partido de liga.

Puede leer: El impacto del 11S en el mundo del deporte: una pausa, un homenaje y un regreso que inspiró al Mundo

Y en España, la policía arrestó el miércoles a un espectador por presuntamente hacer ruidos y gestos de mono hacia la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante un partido el 24 de agosto.

Un aumento repentino de los insultos contra jugadores negros en competiciones europeas a principios de temporada ha alarmado a los activistas contra la discriminación y ha puesto de relieve la persistencia del racismo en el fútbol a pesar de las múltiples iniciativas de la FIFA y la UEFA, las federaciones nacionales y los clubes individuales para erradicarlo.

«Creo que es más del doble de lo que tuvimos la temporada pasada al mismo tiempo», dijo Piara Powar, directora ejecutiva de la red Fare, un grupo antidiscriminación que trabaja con los organismos de fútbol mundiales y europeos para monitorear y asesorar sobre incidentes en los partidos.

“Si a eso le sumamos los problemas de las redes sociales”, añadió Powar en una entrevista telefónica, haciendo referencia al abuso sufrido por la jugadora inglesa Jess Carter en la Eurocopa Femenina de este verano, “se están filtrando muchas historias”.

Frustrados por la falta de avances, algunos jugadores negros han pedido sanciones más severas contra los infractores, tanto por parte del sistema judicial como de las instituciones del fútbol.

“Hoy en día, los jugadores seguimos sufriendo abusos raciales, y simplemente no tiene sentido”, declaró Semenyo a la cadena británica ITV. “Solo queremos saber por qué sigue sucediendo”.

El hombre arrestado bajo sospecha de insultar a Semenyo en el primer partido de la Premier League contra el Liverpool fue puesto en libertad bajo fianza y se le dijo que no puede acercarse a menos de 1,6 kilómetros de un estadio de fútbol en Gran Bretaña mientras la policía investiga el incidente.