Academia de Ciencias recibe José Enrique Delmonte

El poeta, lingüista, ensayista, historiador y arquitecto dominicano José Enrique Delmonte fue investido anoche como miembro de número de la Academia de Ciencias de República Dominicana, por sus conocimientos y aportes desde diversas áreas por una mejor sociedad.

Dennis Simó, vicepresidente de la Academia de Ciencia encabezó el ceremonial y entregó las insignias que hacen a Delmonte nuevo miembro de número de esa entidad, en cuyas instalaciones se llevó a cabo la actividad.

Como parte de su discurso de ingreso Delmonte dictó la conferencia “La poética de la arquitectura”, donde resaltó las bondades de esa rama de la ingeniería, su estética y aportes a la belleza del ambiente y bienestar social.

“Una aproximación a la relación del lenguaje de la arquitectura a la lingüística, con descripciones de los componentes del objeto arquitectónico y el espacio que lo conforma desde la óptica de la semiótica, el lenguaje y la poética”, planteó al presentar distintas teorías de la arquitectura que se relacionan con el ámbito lingüístico y los avances de la sociedad.

la doctora Irene Pérez Guerra, coordinadora de la Comisión de Lingüística de la Academia de Ciencias leyó la semblanza sobre la trayectoria profesional de Delmonte, quien es doctor en lingüística y literatura, poeta, ensayista y arquitecto dominicano.

Además, es reconocido por su labor docente, investigadora y de conservación de monumentos históricos y su labor como arquitecto en ejercicio.

Entre los premios que ha recibido están a la Poesía de la Universidad Iberoamericana 2014 y 2016; el Iberoamericano de Poesía en la Feria del Libro Madrid 2014; Internacional de Poesía León Felipe 2016, Zamora, España y el Corona de Meleagro 2025, Madrid, España.

Entre las obras que el doctor Delmonte ha publicado están los poemarios “Alquimias de la ciudad perdida”, “Once palabras que mueven tu mundo”, “La redondez de lo posible”, “Habitantes del tedio” y “La palabra más larga”.

Actualmente es asesor cultural del Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, de la Fundación Erwin Walter Palm, del Icomos Dominicano, del grupo APEC, entre otros.

La Academia de Ciencias de República Dominicana es una entidad de carácter privado, apartidista y sin fines de lucro; su misión es el conocimiento, la promoción, la investigación y la difusión de la ciencia y la tecnología “como base imprescindible al desarrollo nacional, sostenible e independiente.

Fue creada en 1974 por científicos locales. Su presidente actual es el doctor Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 2024 al 2027, quien no pudo asistir al acto que fue encabezado por el vicepresidente Dennis Simó, quien exaltó los aportes y conocimientos de Delmonte que lo hacen merecedor de ser uno de su miembros de número.

Junto a Herrera Carbuccia y Simó el Consejo de directores para el periodo 2024-2027 lo integran Irene Pérez Guerra, Doménica Abramo Bruno, Moisés Alvarez, fallecido; Luis Carvajal Núñez.

También Mario Collado, Leonardo Díaz; Obdulia García, José Guillermo Guerrero, Adolfo López Belando, Reynolds Jossef Pérez Stefan, Alejandro Pichardo, Juan Francisco Puello Herrera, Miguel Sang Ben y Darío Tejada.