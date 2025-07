Accidente en Jamao al Norte: Actualización sobre los heridos

MOCA.- Cinco personas permanecen recluidas en diferentes centros asistenciales de la región del Cibao, como consecuencia del accidente del pasado domingo en el tramo carretero Jamao- Al Norte- Moca, en donde 5 personas fallecieron al recibir múltiples golpes en diferentes partes del sus cuerpos.

En el Hospital Toribio Bencosme de esta localidad, se encuentran recluidas dos personas, en donde según reportes médicos, la situación de los mismos es “estables” aunque en observación y los cuales según la fuente médica, fueron ingresados junto a otras 55 personas para un total de 57 los lesionados, por politraumatismo en diversas partes de sus cuerpos.

Otras 2 personas adultas se encuentran ingresadas en el Hospital Regional José María Cabral y Báez, en donde el estado de los mismos continúa siendo también delicado, mientras que un infante se encuentra ingresado en el Hospital Pediátrico Doctor Arturo Gullón de Santiago de los Caballeros. Los adultos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho centro asistencial.

El siniestro de Jamao al Norte ocurrió a la altura de la comunidad de Las Cabirmas, provincia Espaillat, cuando un autobús amarillo del transporte escolar que regresaba de un pasadía en la Playa Grande de Rio San Juan, perdió el control, mientras bajaba una de las empinadas cuestas que comunican a Moca con ese municipio y con el de Tamboril, Santiago.

Los fallecidos son Iván de Jesús Almonte González, de 18 años, quien conducía el autobús; Liz Manuel Molina Mezquita, José Antonio González Beltrán, Joanny Mézquita Sánchez y Winifer Aragonés Mézquita.

Relato de un periodista

De acuerdo al periodista mocano Rafael Martínez, quien transitaba detrás del vehículo accidentado, este narró a este medio que se observaba de cómo el autobús de los denominados “Banderita” al parecer “cogiendo” velocidad al no tener freno, ya que según se dijo los discos se les calentaron, el chofer maniobró para no caer por una de las barrancas del lugar.

“Cuando el autobús de los denominados Banderita venia bajando a la entrada de la Villa Cafetalera en Las Cabirmas, al parecer comenzaron a fallarle los frenos, se les sobrecalentaron, el chofer, tratando desde La Villa Cafetalera y hasta unos 500 metros estaba maniobrando para no caer por uno de los precipicios de esa carretera que es tan peligrosa, entonces lo que el chofer hizo según venia viendo, fue que cogió toda la orilla, y rozando con la barandilla de la carretera, fue cuando en el trayecto encontró un tronco de un árbol, y ahí fue cuando el autobús impacto con el tronco y se viró cayendo medio a medio a la carretera”, narro.

Dijo, que el chofer supo maniobrar el asunto para que no hubieran más muertos, ya que este según expresó, duró entre 5 y 7 minutos con el autobús en movimiento y sin poderse detener para que no cogiera por una de las barrancas del lugar, ya que si no lo hubiera hecho así, precisó Martínez, todos hubieran ido a parar a uno de los precipicios y esto hubiera sido peor.