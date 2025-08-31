Accidente en La Altagracia: Varios menores de edad entre los fallecidos

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó sobre un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 30 de agosto de 2025, alrededor de las 10:30 p.m., en la carretera La Otra Banda – Macao, próximo al colmado Chivilo, en el sector La Ceiba del Salado, provincia La Altagracia.

El hecho se trató de una colisión múltiple entre un vehículo recolector de basura, marca Mack, una motocicleta con dos ocupantes de datos aún no precisados y una camioneta Toyota Tacoma. En la camioneta se presume viajaban más de una docena de personas, de las cuales resultaron 10 lesionados que fueron trasladados por el sistema 9-1-1 al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, donde reciben atenciones médicas; 6 fallecidos, entre ellos menores de edad.

Además, permanecen a la espera de ser identificados por sus familiares cinco adultos y cinco menores de edad trasladados a hospitales materno infantil Nuestra Señora de la Altagracia.

El departamento de investigaciones de accidentes de tránsito de la DIGESETT, junto a las autoridades correspondientes, están realizando las pesquisas para determinar las circunstancias en que ocurrió este lamentable suceso.