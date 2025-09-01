Accidente trágico en La Otra Banda: Testigos y parientes narran la dolorosa escena

En estado de shock, así se encuentra Nancy Victorino, quien recibió este sábado la trágica noticia que, de su prima y el esposo de este, fueron impactados por un camión compactador recolector de basura en la carretera La Ceiba–Otra Banda muriendo al instante luego de retornar de un culto.

“No puedo llorar, no sé si es porque ya no tengo sentimientos, pero el dolor ha sido tan grande”, indicó con voz entrecortada.

Además, indicó que actualmente una de las hijas de la hoy occisa se encuentra en una sala del Hospital Materno Infantil La Altagracia.

Victorino reveló que “Las niñas me preguntan por su mamá, ¿qué les digo? ¿Qué murieron?, yo les digo que está bien, que ella esta interna y que como ellos no pueden moverse por eso es que no lo llevamos a ellos a verlo en realidad la madre se quedó así de sencillo”.

Caso similar vive Tony Salomón, quien es tío de dos menores heridas y relató con desesperación su situación.

“Probablemente solo Dios la salva a ella, y le pedimos a Dios que la ponga de pie de nuevo”, resaltó.

Según cuenta un de las niñas se encuentra en estado delicado.

La tragedia también golpeó a la comunidad religiosa, así lo cuenta Gerardo García, residente de El Seibo.

“Allá estamos de luto, se trataba de un pastor con sus hermanos de fe. Un camión vino y acabó con medio mundo”, declaró.

WhatsApp Image 2025 08 31 at 12.13.36 PM 2

Situación de salud de otros pacientes

La gobernadora de La Altagracia, Daisy De Óleo dijo que dentro de los pacientes que se encontraban ahí “había 9 adultos y 5 niños los cuales se encuentran en Hospital Materno Infantil La Altagracia”.

“Hay tres que están en condiciones de sumo cuidado y todos están ingresados en UCI”, argumentó.

Mientras, que en el HGENSA hay 9 pacientes y 2 fallecieron en el área.

“Hay 2 que se encuentran en estado critico y todos los pacientes están hospitalizados”, destacó.

