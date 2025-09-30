Accidente en la Winston Churchill deja vehículos destrozados: esto es lo que se sabe

La noche de este lunes se registró un accidente de tránsito múltiple en la intersección de la avenida Winston Churchill con la calle Ángel Cabral, en el Distrito Nacional.

En el hecho, que está bajo investigación, estuvieron involucrados un jeep Mercedes-Benz MG56 y un carro Mazda Demio, ambos quedaron totalmente destrozados, según se observa en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes también se aprecia un árbol derribado a causa del impacto.

Además, se muestra a decenas de curiosos aglomerados en la escena, mientras agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y de la Policía Nacional realizaban los levantamientos correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen las identidades de los conductores y las causas que provocaron el choque.

