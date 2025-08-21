Accidente de tránsito en Las Américas entre un carro y una guagua: detalles aquí

Accidente en las Américas la mañana de este jueves. Foto/Hoy/Merilenny Mueses

La mañana de este jueves estuvo marcada por un accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la autopista Las Américas, entre un carro y una guagua que, según testigos, podría ser del transporte público.

El hecho provocó un gran entaponamiento en la vía cerca de las 7:00 de la mañana. En las imágenes se observa que el carro quedó totalmente destruido, con la parte delantera debajo de la guagua, mientras que este vehículo también resultó con daños significativos en la parte frontal.

Curiosos observan el impacto del accidente. Foto/HOY/Merilenny Mueses

El periódico Hoy conversó con el coronel Rafael Tejeda Baldera, vocero de la DIGESETT, quien indicó que la guagua ya fue orillada y el tránsito se encuentra en proceso de viabilización.

Al lugar se presentaron las autoridades y, hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas fatales. Las causas del accidente aún no han sido establecidas.

Más detalles en breve.

