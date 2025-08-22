Accidente en un puente de China deja al menos 12 muertos y varios desaparecidos

Momento en el que se desploma el puente del ferrocarril Sichuan-Qinghai en China

Pekín, 22 de Agosto (EFE).- Al menos doce personas murieron y cuatro más permanecen desaparecidas en un accidente en un puente en construcción en el oeste de China.

El suceso se produjo este viernes a aproximadamente las 3.00 hora local (19.00 GMT del jueves) en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción.

En el momento del siniestro, 15 trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, informa el oficial Diario del Pueblo.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que permanecen activas en la tarde local del viernes.

Los equipos de rescate, que cuentan con la participación de 806 personas, además de 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, está realizando todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos, además de brindar atención médica y apoyo a las familias afectadas, recoge la agencia estatal Xinhua.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió tras el accidente un grupo de trabajo al lugar para guiar las operaciones de rescate y movilizar equipos especializados para buscar a personas que cayeron al agua.

La obra forma parte de la línea ferroviaria entre las provincias de Sichuan (centro) y Qinghai, situada en el altiplano tibetano. El puente en el que se produjo el siniestro, llamado Jianzha, es una de las estructuras más destacadas del proyecto. EFE

