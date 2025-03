«Quería hacerle una casa en el aire para que nadie la tocara»: accidentes de tránsito enlutan familias este fin de semana

El fin de semana estuvo marcado por accidentes de tránsito que dejaron varias víctimas fatales y heridos en distintas partes del país. Uno de los casos más conmovedores fue el de Ada Luz Medina Silvestre, una joven de 22 años que perdió la vida en un accidente ocurrido en Paya, Baní, en la madrugada del domingo.

El dolor de un padre

Ada Luz iba camino a una gira cuando fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Su padre, el comunicador Giovanni Medina, había intentado persuadirla para que no asistiera.

«A ustedes que son jóvenes, cuando sus papás les hablen, hagan caso, por favor. Cuando sus papás les dicen algo, es por el bien de ustedes, no es porque quieren molestarlos. Si su papá le dice: ‘yo no quiero que tú vayas’, no vayas, mejor dale un abrazo y quédate con él», expresó Medina entre lágrimas.

El padre recordó con dolor sus últimos momentos con ella:

«Yo he estado con mi hija siempre, desde el vientre de su mamá le estaba cantando, a la que yo quería hacerle una casa en el aire para que nadie la tocara. Yo le decía: vuela, porque el que no vuela no sube, mírala donde está. En estos días bajó de su habitación: ‘papi, gracias por todo, y perdóname por como yo soy’. Le digo: regálame obediencia mi hija, porque te quiero ver grande, te quiero ver alta, y ayer le dije: tenemos más cosas importantes que ese viaje, no vayas. Mírala donde la tengo aquí», relató Medina echo lagrimas.

Durante el velorio, la madre de Ada Luz, devastada por la tragedia, exclamó: “Ada Luz, ya mami no va a pelear más”, conmoviendo a los presentes.

Cuatro muertos y cuatro heridos en trágico accidente en Baní

El accidente donde falleció Ada Luz ocurrió en el kilómetro 7.5 de la carretera Sánchez, tramo Baní-San Cristóbal, cerca del distrito municipal de Paya. En el mismo suceso, murieron otras tres personas y cuatro resultaron heridas.

Las víctimas fueron identificadas como: Artemio Ademar Castillo Bergar, de 32 años; Maikol Brayllan Castillo Yan, de 18 años y Wilkin Vizcaíno Lorenzo, de 38 años (motorista).

El choque involucró una yipeta Mercedes Benz negra, que impactó con una motocicleta. El motorista y dos ocupantes de la yipeta murieron en el acto. Ada Luz fue atropellada por otro vehículo, cuyo conductor huyó.

Los heridos fueron identificados como: Wilton Santiago, de 60 años; Estephanie Mejía, de 19 años; Wilton Josué Soto, de 32 años y Brayian Marlin Soto, de 29 años.

Todos son residentes en Villa Fundación y fueron trasladados a un centro de salud privado en Baní.

Accidente en la 27 de Febrero deja dos heridos

Otro accidente ocurrió la madrugada del domingo en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con la calle Dr. Defilló, en el Distrito Nacional.

Un camión y una yipeta colisionaron, lo que provocó que el camión perdiera el control y cayera al vacío sobre la vía. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

San Juan de la Maguana

El 15 de marzo, un accidente en la calle Independencia de San Juan de la Maguana, frente al Banco de Reservas, dejó un fallecido y varios heridos.

Un testigo del hecho expresó su indignación en un video que circula en redes sociales: «La rata esta de la guagua se fue. Se metió mal, sin direccionales ni nada de eso, se metió de manera arbitraria y rara», al tiempo que calificó el tránsito del país como una «selva».

Hijos de profesor de la UASD mueren en accidente

En otro trágico suceso, los hijos del profesor Domingo Guerrero, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD-Cure) en Higüey, fallecieron en un accidente de tránsito en la Autovía del Este, tramo Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Antonio Guerrero Núñez y Andri Guerrero Núñez.

Desde la UASD, la comunidad universitaria expresó sus condolencias al docente.

«Desde la UASD, nos solidarizamos con el maestro Domingo Guerrero por la trágica pérdida de sus hijos, Andry y Ángel, en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo. Nuestras condolencias para él y las familias que se enlutan ante esta irreparable pérdida», expresó la institución en un comunicado.

