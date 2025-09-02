Accidentes mortales en vías interurbanas

A causa de una menor labor de control vial por autoridades fuera de las ciudades, con una cantidad de agentes de la Digesett insuficiente a nivel nacional hasta para una efectiva función en zonas urbanas, los fines de semana cuando crece el turismo interno aumentan considerablemente las tragedias en autopistas y carreteras; y en el último lapso se reafirmó que las rutas hacia la zona turísticas del este son las de mayor riesgo para viajeros. El exceso de velocidad, la falta de señalización y los cruces improvisados e ilegales en trayectos sin restricción para correr por ausencia de radares, están costando más vidas que antes y ya en el 2024 las autopistas autovía del Coral, la Duarte, Las Américas y la fluida y concurrida 11 de noviembre y su extensión hacia el sur, fueron escenarios del más alto número de eventos trágicos con la mitad de los fallecimientos por colisiones y vuelcos.

A la policía de tránsito de este país les falta valor para aplicar los medidores de consumo de alcohol, unos feos artefactos que se las pasan encerrados en armarios de la Digesett. Inoperancia que sitúa a las bebidas alcohólicas detrás de la mayoría de las fatalidades sobre ruedas. A los motociclistas, que ni por asomo respetan las leyes dictadas para preservas vidas y convivencia y para que el caos no se enseñoree sobre el asfalto, se les mira con indiferencia, lo que los tiene fortalecidos como dueños de los espacios públicos. Sépase que las pólizas de seguro para que los causantes de daños personales en uso de vehículos de motor tengan algo de solvencia -lo mismo que las licencias de conducir y las matrículas- son documentos poco portados. Las contravenciones son la más de las veces, incobrables. Las autoridades reportan «sanciones» que en los hechos se aplican limitadamente y no son de efectiva disuasión porque al final, impunemente, solo una minoría de los multados paga. Para colmo, el Estado se plegó al desorden de permitir que transiten vehículos sin mínimas condiciones. El réquiem para la revista de motor, una tolerancia en América que en eso, al menos, equipara a la República Dominicana con Haití.