La Alianza Cristiana Dominicana, organización que surgió en el 2017, en Santiago, y que está integrada por personas católicas, bautistas, episcopales y de diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, respaldó hoy las declaraciones sobre las tres causales que hizo Guillermo Moreno, candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien dijo que aunque no es proaborto y uno respete la vida desde la concepción, no se puede hacer una ley que sea tan rígida que no pueda contemplar esas situaciones especiales y excepcionales en las cuales hay que tomar decisiones.

“Alguien que no tenga hijas puede hablar por hablar, alguien que no tenga una situación de ese tipo, pero yo me pregunto: ¿Con qué derecho una sociedad le impone a una mujer que ha sido violada, que sin su voluntad, sin su consentimiento, con violencia, que se le prive a ella de decidir, siguiendo el protocolo médico que debe estar establecido en la ley y en los reglamentos, imponerle a ella que no puede decidir sobre un embarazo que ha sido forzado y ha sido un crimen cometido contra su persona? Esa no sería una ley justa”, dijo.

La posición del también presidente de Alianza País fue externada en una entrevista en el programa Uno+Uno de Teleantillas, y coincide con la lucha de Alianza Cristiana a favor de las tres causales, que lejos de significar respaldo a un aborto libre e indiscriminado, persigue, más bien, que el Estado dominicano despenalice la interrupción del embarazo en las tres excepciones que son las que constituyen las tres causales: (cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto).

La organización saludó además la valentía de Guillermo Moreno, quien compartió su posición, en un momento en que sectores antiderechos ejercen chantaje sobre el liderazgo político, olvidando que en las elecciones pasadas las candidaturas que alcanzaron la victoria y sacaron más votos en el Distrito Nacional se posicionaron a favor de las tres causales, como fue el caso de la senadora Faride Raful y el diputado José Horacio Rodríguez, entre otras.

En este sentido, Alianza Cristiana llamó al resto de candidatos y candidatas a comprometerse con los derechos, la salud, la dignidad y la vida de las mujeres, tal cual lo hizo Jesús, quien en uno de sus mandamientos principales pidió amar al prójimo como a uno mismo, por lo que las mujeres también merecen amor y una vida plena, abundante y llena, como dice Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Las mujeres también son merecedoras de esta vida.

Se recuerda que anteriormente Alianza Cristiana también ha respaldado a otras personas por pronunciarse a favor de este tema. La información está disponible en la página web de la Alianza CristianaDominicana https://alianzacristianard.org/ y en sus redes sociales @alcristianard.