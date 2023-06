Ácidos Grasos Insaturados o Grasas Trans

Por Dra. Yendy Frías- Nutrióloga clínica/ @dra.yendyfrias_nutriologa

Todos hemos escuchado que no debemos ingerir las grasas trans. ¿Qué son estas grasas? En esencia son grasas de origen vegetal que, por su manera de procesarse con la finalidad de industrializarlos, bajo altas temperaturas, se convierten en compuestos nocivos. Se llevan grasas vegetales de su estado líquido en sólido, aceites parcialmente hidrolizados. Estos son utilizados en comercios de alimentos como la fuente de grasa para ayudar en el proceso de preservación de los alimentos.

Existen estudios que evidencian que estas predisponen a enfermedades no transmisibles como enfermedad cardiovascular, diabetes, dislipidemias, obesidad, procesos inflamatorios, eventos cerebro vasculares, cáncer y muerte por todas causas.

Las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) recomiendan eliminarlas o que su consumo sea mínimo, menos del 1% de grasa trans.

La industria de los llamado alimentos procesados son lo que más utilizan este tipo de grasa por lo que la OPS ha lanzado el Plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025.

Las grasas son unos de los macronutrimentos de gran valor energético que debemos de incluir en nuestra dieta. Debe estar en alrededor de un 30% en nuestra dieta diaria. No solo se trata de las grasas agregadas sino las que forman parte de los alimentos como las carnes, lácteos, frutos secos, etc. De este 30%, las grasas trans no deben figurar o deben estar en menos del 1%.

¿Dónde se encuentran?

Algunos productos congelados, procesados como: empanadas, croquetas, pizzas, hamburguesas, hotdogs, helados, yogurt, cremas y sustitutos de lácteos, pasteles, tortas, aperitivos salados como papitas y similares, galletas, entre otros.

¿Qué debemos hacer?

Iniciemos con disminuir la comida industrializada, chatarra, procesada, de nuestra dieta, alimentarnos adecuadamente, elegir mejor el alimento que nos llevaremos a la boca, alimentos lo más ‘reales’ posibles.

Leer el etiquetado de los productos buscando si contienen ácidos grasos trans y en qué proporción.

Sustituir esas grasas por grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, frutos secos.

Además de una alimentación saludable debemos ser más activos, realizar actividad física y limitar el tiempo que pasamos sentados. Tener conciencia y saber elegir productos y alimentos para llevar una dieta saludable.

Con estas pautas podemos ir dando el gran paso de contribuir a nuestra salud y mantener una calidad de vida óptima. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a sodonuclim@gmail.com y nos puedes encontrar en @sodonuclim.