Acis valora inversión del Gobierno en transformación del Hospedaje Yaque y remozamiento de áreas estratégicas de Santiago

Santiago.- La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) valoró la inversión de RD$658 millones anunciados por el presidente de la República, Luis Abinader, fondos transferidos al Ayuntamiento local para la transformación integral del Hospedaje Yaque y el remozamiento de áreas estratégicas de esta ciudad.

Considera que este anuncio representa un paso decisivo para dignificar el principal mercado público de Santiago, mejorar las condiciones de cientos de comerciantes y agricultores que aportan al desarrollo económico y social de la región.

La entidad que preside el empresario Marcos Santa agradece la inversión al alcalde de la ciudad Ulises Rodríguez, al tiempo que también resalta de manera especial los esfuerzos realizados por la directiva de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan).

Dijo que los mayoristas en provisiones con su compromiso lograron la aprobación de esta obra tan esperada por la ciudadanía.

“Con este proyecto Santiago continúa su posicionamiento como motor de progreso en la Región del Cibao y la República Dominicana”, indicó la Acis.

Estas obras se suman a las iniciativas impulsadas por el Gobierno, orientadas a la recuperación de espacios públicos, la modernización de la infraestructura urbana y la mejora de la calidad de vida de los munícipes.

La transformación del Hospedaje Yaque será una respuesta clara al compromiso de dignificar los mercados y devolverle a la ciudad un lugar moderno, organizado y seguro.

Durante el acto, el presidente Abinader calificó esta obra como el principal mercado público de Santiago y un punto neurálgico para pequeños y medianos comerciantes, así como para los agricultores de la región.

De su lado, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, calificó como histórica la visita del presidente Luis Abinader a la ciudad, al anunciar la construcción del Gran Hospedaje Yaque, una obra de tres niveles que transformará el mercado pedagógico y garantizará mejores condiciones de inclusión y participación para todos los comerciantes y usuarios.

Rodríguez informó que ya se realizó la transferencia de los fondos correspondientes para iniciar los trabajos, dando cumplimiento a un compromiso asumido por el presidente Abinader con el desarrollo de Santiago.