Aclaran que no han confirmado la especie que atacó a joven de Valverde

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la División de Especies Exóticas Invasoras aclara que aún no se ha confirmado la especie que se alega fue la que atacó al joven Juan Santana en el municipio de Mao, provincia Valverde y que un equipo de técnicos trabajará en la recolección para determinar si se trató realmente de un arácnido.

Isabela Hernández Rodríguez, encargada de la División de Especies Exóticas, explicó: “Nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente aún no hemos confirmado la especie que ha picado al joven de la Línea Noroeste, quien fue el caso reportado en agosto y es el más reciente de una picadura de un animal (aparte de los casos habituales de mosquitos y otros comunes), reportado en la zona. Acudiremos con el objetivo de colectar para verificar realmente si fue un arácnido, porque no sabemos si fue un insecto o cualquier otro animal, ya que el joven no pudo ver con certeza lo que le picó y que esto se infirió en la consulta médica, a la cual debió atender inmediatamente».

También con ese levantamiento que realizará el grupo de expertos se busca definir si es una especie introducida o nativa, porque existen varias especies en el país y en la isla, así que puede tratarse de una de las especies de nuestra biodiversidad nativa.

“Recuerden que las arañas en general son beneficiosas, ellas no son agresivas, ellas no son una amenaza y sirven de control biológico de muchos insectos y de invertebrados que pueden llegar a ser plagas y también sirven como alimentos de muchas especies de anfibios, lagartos, aves, entre otros”, explicó Isabela.

En ese sentido manifestó que, si usted no la molesta y no las maltrata, ellas no tienen la necesidad de morderle. Por lo que aconseja a que si siente una picadura y ve el animal, por favor recoléctelo vivo o muerto, para desde el Ministerio proceder con expertos a su identificación.

Hernández Rodríguez Concluyó: “Por favor no maten a nuestras arañas, ya que estás conviven con nosotros y forman parte de nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas”.

