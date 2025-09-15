Acompañemos a Luis en este momento crucial

El pueblo dominicano y la militancia perremeísta y aliados deben acompañar al presidente Abinader en su firme posición de continuar enfrentando la impunidad y la corrupción, que hasta hoy han impedido que seamos un pueblo más próspero y organizado.

Desde el principio de su gestión presidencial Luis Abinader envió fuertes y firmes señales de que su gobierno venía a desandar los malos pasos de los 20 años de gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina.

Y lo hizo designando en las procuradurías General y Adjunta a Miriam Germán Brito y a Yeni Berenice Reynoso; a Milagros Ortiz Bosch en Ética Gubernamental; a Darío Castillo y a Carlos Pimentel en el MAP y Compras y Contrataciones, todos ellos caracterizados por registrar largas trayectorias de rectitud, a toda prueba.

Así cual manda la palabra en Mateo 3:12, Luis separa el trigo de la paja, obrando de modo que quedan fuera de su gobierno aquellos funcionarios señalados por irregularidades.

Hoy el gobierno ha sido cuestionado por el más grave escándalo de corrupción en SENASA, ante el cual su gobierno deja en su sitio su firme rechazo y condena a cualquier funcionario que se aparte del cumplimiento de la ley y de las normas de buen gobierno, sea quien sea.

Sobre todo, en un caso como el del SENASA, ha puntualizado el presidente, que involucra la salud del pueblo.

Luis ha predicado con su conducta ejemplar y no hay concesiones frente a la corrupción y la impunidad, por eso ha enfatizado tanto en la institucionalidad que es el antídoto contra los robos y el desorden.

Por eso en este momento tan crucial frente a la corrupción y la impunidad que hacen ricos a los funcionarios, sus familias y amigotes y empobrecen a los de abajo y a la clase media, el pueblo llano y la militancia perremeísta y aliados deben acompañar a Luis.

Es la mejor manera de apartarse del manto de complicidad que cubre las trampas, engaños y manipulaciones en que incurre gran parte de los políticos, empresarios, periodistas, militares y policías, religiosos, abogados y farsantes de toda laya.