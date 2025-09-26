Acortan jornada laboral en instituciones públicas por intensas lluvias: entérate hasta cuándo

El Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que este viernes la jornada laboral en las instituciones del Estado ubicadas en las provincias Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua será hasta las 12:00 p.m.

Según explicó la institución, la medida fue tomada debido a las fuertes lluvias que se registran en gran parte del territorio dominicano y considerando las alertas emitidas en esas localidades por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

«En adición, cualquier servidor público que labore en otra provincia o localidad, pero resida en una de las cinco antes mencionadas deberá ser igualmente despachado en el horario establecido», ordenó.

Asimismo, el MAP exhotó a los titulares de las instituciones a tomar las previsiones necesarias para garantizar el cierre ordenado de las labores y facilitar el retorno seguro de las y los colaboradores a sus hogares.

«Aquellos titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán establecer horarios de trabajo especiales cuando la institución, por su naturaleza, lo requiera, a fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía», señaló.

Otras provincias en alerta

Cabe destacar que el COE también mantiene en alerta amarilla a San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y El Seibo.

Mientras que en alerta verde permanecen Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Pedernales, Barahona y Peravia están en alerta verde.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, se exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido al oleaje peligroso.

Además, se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los organismos oficiales de protección civil y mantenerse atentos a cualquier nueva disposición que pudiera ser adoptada en función del desarrollo de las condiciones climáticas.