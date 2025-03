Acroarte otorgará a Germana Quintana el Soberano a las Artes Escénicas

Figura destacada en el fortalecimiento del teatro dominicano con casi 50 años de carrera.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) se complace en anunciar que la destacada directora de teatro Germana Quintana será galardonada con el Premio Soberano a las Artes Escénicas, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria y contribución al desarrollo de este arte en República Dominicana.

Este premio, que será entregado el próximo martes 25 de marzo, en el marco de la prestigiosa ceremonia de los Premios Soberano, conmemora una carrera de casi 50 años en la escena cultural.

El Premio Soberano a las Artes Escénicas es uno de los galardones especiales que otorga Acroarte, reconocimiento que tiene como objetivo rendir homenaje a aquellos artistas y profesionales cuyas carreras han dejado una huella imborrable en la cultura nacional.

Quintana, quien ha dedicado más de cinco décadas al teatro, se une a un selecto grupo de personalidades que han sido distinguidas con este honor.

«Es muy significativo este galardón pues resume toda mi trayectoria teatral, un premio que no es solo mío sino de todos y cada uno de los actores que me han acompañado a lo largo de todos estos años que llevo en la escena dominicana», comentó Quintana en un comunicado. Para la promotora del teatro los «Premios Soberano representan un reconocimiento al esfuerzo, entrega, el talento, la dedicación al arte en general y al teatro en particular al trabajo tesonero de los artistas» de este campo.

Al anunciar este reconocimiento especial, la presidente de Acroarte, Wanda Sánchez, valoró la dilatada carrera de Germana Quintana en las tablas y su aporte al teatro dominicano.

«Ella ha sido una figura clave en la evolución y consolidación del teatro en el país. A lo largo de su carrera, ha dirigido y producido innumerables obras que han enriquecido la oferta cultural, con un legado que incluye una invaluable labor educativa, formando generaciones de actores, directores y técnicos que continúan aportando a la escena. Su pasión por el teatro y su compromiso con la calidad artística la han convertido en una referente indiscutible de las artes escénicas», apuntó Sánchez.

La ceremonia de entrega del Premio Soberano se llevará a cabo este martes 25 de marzo, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr, y los auspicios de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. El evento consolidado como el más importante de la industria del entretenimiento, será transmitida en vivo por Color Visión en la República Dominicana, y por Univisión para Estados Unidos, y plataforma de streaming ViX, a nivel global.

El Premio Soberano a las Artes Escénicas fue instituido por Acroarte en el 2018, y en esa ocasión se otorgó a la actriz y cantante Cecilia García; en el 2019 fue reconocido el actor, director y dramaturgo Franklyn Domínguez; en el 2020 a la Orquesta Sinfónica Nacional y a María Cristina Camilo en el 2021. La distinción también fue otorgada al bailarín y coreógrafo clásico Carlos Veitía (2023) y el año pasado se entregó al director de teatro Manuel Chapuseaux (2024).

La Asociación de Cronistas de Arte felicita a Germana Quintana por este merecido galardón y extiende su agradecimiento por su incansable labor en pro del fortalecimiento de las artes escénicas, ya que su contribución ha sido vital para el crecimiento del teatro dominicano, y su legado perdurará por generaciones.