Activa onda tropical podría convertirse en ciclón: ¿Cómo podría afectar a República Dominicana?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, continúa monitoreando una activa onda tropical ubicada a cientos de kilómetros al oeste de las islas de Barlovento, desplazándose hacia el oeste sobre aguas del mar Caribe.

Este sistema podría generar desarrollos nubosos significativos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, durante los próximos días. Posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de 30% en 48 horas, y de 70% en los próximos siete días.

«Exhortamos a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos emitidos desde nuestro Centro Nacional de Pronóstico y las informaciones pertinentes de las instituciones de protección civil, debido a que, independientemente de que este sistema atmosférico continúe o no desarrollándose, podría generar importantes acumulados de precipitaciones, y en consecuencia, inundaciones en distintas localidades del territorio dominicano», pidió el Indomet.

El clima

Para la tarde de este lunes se prevén aguaceros moderados a fuertes en varias localidades del país, como resultado de la combinación de los remanentes de un sistema frontal, el viento del este/noreste, los efectos locales y la incidencia de una activa onda tropical, en desplazamiento hacia el oeste.

La institución explicó que, durante la mañana, predominará un ambiente soleado y de escasas precipitaciones, aunque no se descarta la probabilidad de que se produzcan chubascos aislados y pasajeros en las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Samaná y María Trinidad Sánchez.

No obstante, en horas de la tarde, se generarán aguaceros locales moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua y Samaná.

Señaló que, durante la noche y madrugada, las precipitaciones disminuirán gradualmente, aunque permanecerán algunas lluvias aisladas hacia zonas del litoral Atlántico y Caribeño.

Debido a las lluvias acumuladas y las pronosticadas, el Indomet mantiene 18 provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico por riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Indicó que permanecen bajo alerta meteorológica Samaná, San José de Ocoa, Puerto Plata, La Altagracia, Espaillat, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Santiago, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Valverde, El Seibo y Elías Piña. Mientras que bajo aviso, se encuentran La Vega y Monseñor Nouel.

Recomendaciones marítimas

Fuerte oleaje en Malecón. Archivo



En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.

Asimismo, se exhorta a bañistas y usuarios de playas, consultar a las autoridades locales antes de hacer uso del mar, ante posibles rompientes, corrientes de resaca y mar de fondo.

En la costa caribeña, las condiciones siguen normales, aunque se prevé un deterioro gradual durante el transcurso de esta tarde.