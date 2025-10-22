Activan comités emergencia ante lluvias de Melissa

Diversas instituciones activaron ayer sus comités de emergencias, para ofrecer respuestas rápidas y efectivas a los posibles desastres que podrían causar las fuertes lluvias que caerán en el país, a consecuencia de los efectos de la tormenta tropical Melissa.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó en un comunicado que garantiza la continuidad del suministro de agua potable y minimizar los impactos de las condiciones meteorológicas adversas sobre la población.

“Hemos coordinado todas nuestras áreas operativas y de infraestructura para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad y asegurar que nuestros servicios sigan operativos durante el paso del fenómeno”, expresó Felipe Suberví, su director.

Entre las acciones implementadas, el funcionario citó la prohibición de excavaciones que no puedan rellenarse de inmediato y la realización de limpieza constante de las áreas trabajadas para evitar acumulación de agua.

Por su parte, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 puso a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) todos sus recursos de coordinación y videovigilancia y la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia (Drones).

Dijo Además, que supervisan en tiempo real las principales vías de comunicación, túneles, elevados y pasos a desnivel, con el propósito de prevenir incidentes ante las condiciones adversas. El 911 informó que inspecciona las labores de sus principales departamentos, para asegurar la disponibilidad del personal y de los equipos necesarios, lo que permite la continuidad de las operaciones y la correcta coordinación con las instituciones de respuesta.

De igual modo, la Defensa Civil Dominicana reunió a sus directores provinciales con la finalidad de trazar las medidas de prevención necesarias, entre las que señala la disponibilidad de unos 2,800 albergues disponibles a nivel nacional.

Pidió a los habitantes en zonas vulnerables veri‑ car su “centro colectivo” más cercano, a través de la página web de la institución. La Defensa Civil, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y recibieron este martes la visita del señor Rymer Pérez, enlace estratégico entre la República Dominicana y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, con el objetivo de dar seguimiento a la trayectoria de la tormenta Melissa y coordinar posibles acciones de apoyo regional.

Las autoridades declararon la alerta amarilla en gran parte del territorio nacional, desde La Altagracia hasta Pedernales.