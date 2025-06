Activista cuestiona muerte de estadounidense en Vacacional de Haina y lanza fuertes señalamientos

La mujer estadounidense que falleció en el Centro de Retención de Haina habría sido víctima de múltiples abusos, incluyendo maltratos y agresión sexual, de acuerdo con denuncias del Coordinador Provincial del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en San Cristóbal, Carlos Sánchez.

«A nosotros nos llegó la información de que había sido usada sexualmente, no es un asunto oficial, nosotros no lo vimos. Pero, imagínate, donde hay una mujer junta con 50 y hasta 80 hombres, ya usted se puede imaginar», dijo Sánchez en conversación telefónica con periodistas de Hoy Digital.

El activista cuestionó la muerte de la norteamericana y afirmó que esta se encontraba en condiciones inhumanas, sin recibir los medicamentos ni los alimentos necesarios por parte de las autoridades del centro de acogida.

«Hay que informarle a la sociedad dominicana y al mundo: ¿Qué pasó con una persona vulnerable, con problemas de salud mental, con cuatro meses presa, junto a un sinnúmero de hombres; que lo que le daban era un poquito de chocolate en la mañana, porque no manejaba el idioma español? Ahí nadie se acercaba donde ella estaba, le dejaban eso y no lo comía, según me manifiestan los propios presos que estaban con ella ahí. Ahí hubo un homicidio por omisión del Estado dominicano en el cumplimiento de su responsabilidad, que debió proteger a esa persona», aseguró el abogado.

«Lamentablemente, es una persona que, producto de su vulnerabilidad, ahí fue objeto de maltrato, violaciones, es decir, vivía una situación que terminó con su muerte», enfatizó.

Se desconoce la fecha exacta en que fueron captadas las imágenes enviadas a Hoy Digital.

Carlos Sánchez indicó que tuvo conocimiento del caso de la joven a través de otros internos en el Vacacional de Haina, quienes le enviaron videos que evidenciaban la crítica situación en la que se encontraba.

«En principio, yo no tuve contacto con familia y de nadie de esa estadounidense, fueron los mismos detenidos que estaban ahí que me enviaron las condiciones en la que se encontraba ella ahí. Nadaba en agua de inodoro”, denunció.

El representante de los Derechos Humanos también exigió a las autoridades una revisión profunda de lo que ocurre al interior del Centro Vacacional de Haina, así como de los demás centros de acogida a nivel nacional donde se retiene a migrantes. Mencionó específicamente el caso de Los Pilones, donde, según sus palabras, mantienen encadenadas a las personas detenidas por tener un estatus migratorio irregular, debido a la falta de espacio.