Activista Xiomara Guante Valdez se suma al gabinete como viceministra

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, mediante el cual se oficializan varios cambios en el gabinete tras cumplirse el primer año de su segundo mandato constitucional. Entre las nuevas designaciones figura la comunicadora y activista Kenia Xiomara Guante Valdez, quien asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Guante Valdez cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito social y gremial, destacándose por su trabajo en gestión de proyectos, fortalecimiento institucional y defensa de derechos laborales. Ha impulsado iniciativas de participación ciudadana, transparencia en la gestión pública y mejora de los servicios dirigidos a la población.

Perfil profesional

Reconocida por su liderazgo en espacios gremiales y comunitarios, Guante ha promovido el diálogo entre sociedad civil y gobierno, así como el desarrollo de plataformas de atención ciudadana inclusivas y eficientes. Su nombramiento refuerza el compromiso del gobierno con la modernización institucional y la apertura democrática.