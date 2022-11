Actor dice «soy una mujer transexual pero no homosexual»

El actor Armando Palomo, ahora conocido popularmente como Libertad Palomo, ha causado una gran polémica, debido a que el famoso estaba casado con una mujer y continuaron su relación sentimental.

«Te hablo de una situación. Soy una mujer transexual porque descubrí que lo era, pero no soy homosexual», aclaró Palomo al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV).

«Dentro de mi vida también fue una gran confusión porque dije ‘yo me percibo como una chica’, pero no me gustan los hombres», añadió.

Palomo descubrió su condición a los cuatro años, pero tuvo que callarlo por años.

«Cuando empecé a percibir ciertas cosas en mi vida que no coincidían, lo que era esta disforia de género», indicó.

Dijo que «siendo un chico que no sentía a gusto siéndolo, mi refugio fue el fútbol, el deporte, la música. Creo que eso fue lo que me salvó la vida. Sé qué hay historias diversas en el mundo. En las personas transgénero he escuchado cosas muy tristes, muy lamentables».

Llamó además a respetar a quienes viven una situación como la suya e intentar comprenderlos. Como también a no ser visto como un fenómeno.

«Es muy cruel lastimar a las personas por desconocimiento, porque por eso matamos, tú ves una cucaracha, la ves, la matas, qué te hizo la cucaracha, que te hizo el alacrán, ‘ah, me da miedo el alacrán’, entonces por mis miedos voy y mato una mujer, voy y mato un transexual porque me da miedo, estoy viendo algo que no me gusta, entonces indaga dentro de ti y resuelve tus propios miedo porque el miedo es ignorancia antes de ir y lastimar a otros», concluyó.