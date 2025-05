La esperada serie de HBO basada en la saga de Harry Potter ha elegido oficialmente a los actores que interpretarán a los icónicos personajes de Harry, Ron y Hermione. Dominic McLaughlin ha sido seleccionado para dar vida a Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger, y Alastair Stout será Ron Weasley.

La elección de los actores principales se produjo tras un proceso de audiciones masivo, en el que participaron más de 30,000 candidatos desde que HBO lanzó una convocatoria abierta el pasado otoño. El inicio del rodaje está previsto para este verano.

La noticia fue anunciada por la showrunner de la serie, Francesca Gardiner, y el productor ejecutivo y director, Mark Mylod, quienes destacaron el talento excepcional de los tres jóvenes actores. “Después de una búsqueda extraordinaria liderada por los directores de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestro Harry, Hermione y Ron.

El talento de estos tres actores únicos es maravilloso y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia en pantalla. Nos gustaría agradecer a los miles de niños que audicionaron. Ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de talento joven”, afirmaron Gardiner y Mylod en un comunicado.

El elenco principal estará acompañado por reconocidos actores que asumirán otros papeles icónicos. John Lithgow, conocido por Conclave y The Crown, interpretará a Albus Dumbledore. Janet McTeer, vista en Mission: Impossible – The Final Reckoning y The White Queen, será Minerva McGonagall. Paapa Essiedu, de I May Destroy You y Gangs of London, asumirá el papel de Severus Snape. Nick Frost, famoso por Shaun of the Dead y Hot Fuzz, dará vida a Rubeus Hagrid. Luke Thallon, de Leopoldstadt y Patriots, será Quirinus Quirrell, y Paul Whitehouse, de The Fast Show y Harry & Paul, interpretará a Argus Filch.

La serie de Harry Potter está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner, quien también ejerce como showrunner. Mark Mylod, conocido por su trabajo en series como Succession, será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Además, la serie cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.

J.K. Rowling, autora de los libros originales de Harry Potter, ha sido objeto de controversia en los últimos años debido a sus opiniones sobre la comunidad transgénero. Ante la consulta sobre si las opiniones de Rowling generarían preocupaciones en torno a la serie, el director de contenidos de HBO, Casey Bloys, comentó en el podcast The Town que la plataforma ya colabora con Rowling en el programa C.B. Strike, en conjunto con la BBC. Bloys destacó que las opiniones de Rowling son personales y que la serie de Harry Potter no refleja esas posturas. Invitó a quienes desean debatir con Rowling a hacerlo a través de plataformas como Twitter.

Con la selección del elenco y la dirección aseguradas, la nueva serie de Harry Potter promete revitalizar el mundo mágico para una nueva generación de espectadores, conservando la esencia que ha fascinado a millones de fanáticos en todo el mundo.