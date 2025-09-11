Nueva York. La ciudad de Nueva York se prepara para recordar este jueves el 11S, un atentado que aún hoy suma nombres a la lista de víctimas, que mueren afectadas por enfermedades respiratorias.

Casi 3.000 personas perecieron el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda estrelló dos aviones en las Torres Gemelas, más uno en el Pentágono y otro en Pensilvania.

Pero el 11S ha dejado en los últimos 24 años un reguero de víctimas que, en las inmediaciones de las zonas afectadas, inhalaron polvo y desarrollaron enfermedades respiratorias o cánceres.

“Desde el 11S han fallecido muchas más personas por los efectos sobre su salud que las que murieron ese mismo día”, aseguró este martes en una rueda de prensa la directora y presidenta ejecutiva del Museo Memorial del 11S, Elizabeth Hillman.

Por ejemplo, estos años más de 400 bomberos que participaron en las labores de rescate en Nueva York han fallecido por enfermedades, frente a los 343 que perdieron la vida ese mismo día, según Hillman.

De acuerdo al Programa de Salud del World Trade Center, unas 400.000 personas estuvieron expuestas el 11 de septiembre al polvo.

Nueva York recordará este jueves a las víctimas del 11S en una ceremonia en la que cada año se leen los nombres de cada una de las personas que perdieron su vida en las Torres Gemelas y en los aviones que se estrellaron en el Pentágono y en Pensilvania.

Inmediatamente después de la ceremonia, se homenajeará a aquellos que han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el 11S, así como a los trabajadores que ayudaron a rescatar víctimas ese día y a los supervivientes.

Veinticuatro años después, persisten las secuelas emocionales

Veinticuatro años después del 11S, Desirée Bouchat aún recuerda las caras de los compañeros que dejó atrás en la Torre Sur y es capaz de trazar con precisión el camino que siguió para escapar de los ataques.



En la rueda de prensa, Bouchat recuerda que el cielo “despejado y azul” con el que Nueva York amaneció esa mañana se acabó tornando “marrón” tras la llegada del primer avión, que impactó en la Torre Norte a las 8-46.

Tras el ataque, algunos de sus compañeros y ella decidieron evacuar su edificio- “Conseguí subir a uno de los últimos ascensores que bajaban a la planta baja con tres compañeros. Puedo decirles que eran las 9-03 porque a esa hora el vuelo 175 de United entró en nuestro edificio”, rememoró con la voz entrecortada.

Su gerente, Jim, que les había animado a irse a casa tras el impacto del primer avión, no logró salir de la Torre Sur.

“Aún hoy, vengo aquí y se me vienen a la mente las caras de los nombres que leo en el memorial”, contó a EFE Bouchat, que hoy lucía un chaleco lleno de broches, algunos de ellos regalos de turistas que visitan el museo.

Las historia de Bouchat y de otros como ella son las que el memorial del 11S quiere recordar en la ceremonia de este jueves- “Hay muchos políticos que se unen a nosotros ese día, muchas figuras importantes. Ninguno de ellos tiene un papel protagonista para nosotros”, aseguró Hillman.

En la ceremonia del jueves estará presente el vicepresidente, JD Vance, y la segunda dama, Usha Vance, aunque Hillman insistió en que “es importante que esto no sea un ejercicio político, sino uno de conmemoración y homenaje a las personas que perdieron la vida».

La asistencia de JD Vance a la ceremonia tiene lugar unos días después de darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, planea pasar el museo y el memorial a manos del Gobierno federal, un tema que Hillman se negó a abordar durante la conferencia de prensa.