Actualización del COE: El Gran Santo Domingo sigue en alerta verde; Lo que se espera para hoy

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene 12 provincias en alerta verde, ante la posibilidad de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Provincias bajo alerta verde

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

San José de Ocoa

San Juan

Duarte

Monte Plata

Peravia

Azua

Barahona

San Pedro de Macorís

Pedernales

La institución exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y el caudal que aún presentan.

Disminuyen las lluvias, pero continuarán aguaceros dispersos

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que las precipitaciones comienzan a disminuir notablemente sobre gran parte del territorio nacional, por lo que se han modificado los niveles de alerta y aviso meteorológico en varias provincias.

Durante la mañana de este domingo, se prevé un cielo con nubosidad dispersa y chubascos aislados muy puntuales en algunas provincias del litoral caribeño. Sin embargo, después del mediodía y hasta las primeras horas de la noche, la humedad presente en el área, sumada a los efectos locales del calentamiento diurno, la orografía del país y la influencia del viento cálido del sur/sureste, provocará aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en diferentes localidades de Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Bahoruco, San Cristóbal y algunos municipios del Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional.

Qué esperar para mañana

Para mañana lunes, el Indomet pronostica la presencia de una vaguada en altura con poca incidencia sobre el país. No obstante, los efectos locales asociados al calentamiento diurno, la orografía del terreno y la influencia del viento cálido del sur/sureste podrían generar precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de tronadas aisladas y ráfagas de viento en poblados de las regiones noreste, noroeste, suroeste y la Cordillera Central.