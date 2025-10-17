Actualización del tiroteo en la UASD: qué lo habría provocado, cómo están los heridos y qué dijo el tirador

Actualización del tiroteo en la UASD: qué lo habría provocado, cómo están los heridos y qué dijo el tirador

Luego de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fuera escenario de un tiroteo protagonizado por un estudiante de Derecho, en el que dos miembros de su personal de seguridad resultaron gravemente heridos, el director de Comunicaciones de la institución explicó las circunstancias que habrían desatado el hecho.

Roberto Tejada Muñoz señaló que “el joven es estudiante de Derecho, la noche previa él tuvo una situación con seguridad y le retuvieron los documentos dentro del campus y él regresó el día siguiente a retirar esos documentos. Aparentemente no vino con buena intención porque vino acompañado de otra persona y tenía un arma de fuego en el vehículo”, detalló.

Agregó que, luego de eso, Alexander Jiménez Galván, de 35 años, “se trasladó a otro espacio de la universidad y ahí fue que tuvo el encuentro con los miembros de seguridad”.

Según explicó Tejada, la noche anterior al incidente el estudiante habría estado con su vehículo en un área oscura y prohibida dentro de la UASD, lo que motivó la intervención del personal de seguridad y la retención de sus documentos.

Lo que dijo el tirador

Mientras tanto, el joven, quien se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se abstuvo de ofrecer declaraciones a la prensa. “No tengo nada que decir, hablen con mi abogado. Hay videos en las redes”, pronunció durante su traslado.

Heridos en estado delicado

Los dos agentes de seguridad permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado delicado. “Se les está dando el tratamiento correspondiente para que vayan evolucionando”, explicó la encargada de comunicación del Hospital Dominico Cubano.

“Lamentablemente llegaron con unas condiciones que de verdad se ha hecho un gran esfuerzo para mantenerlos con vida. Están evolucionando dentro de su cuadro, uno más rápido que otro”, añadió.

Uno de los heridos, Lyedgers Encarnación, fue sometido a una cirugía de emergencia, mientras que el segundo será intervenido quirúrgicamente este viernes.

El hecho

El tiroteo ocurrió el jueves, pasadas las 3:00 de la tarde, cuando Alexander Jiménez Galván habría realizado varias detonaciones en el recinto académico, hiriendo a dos miembros de seguridad y causando alarma entre los presentes.

De inmediato, el presunto tirador fue detenido por las autoridades.

La UASD hoy

Este viernes, todo transcurre con normalidad en el campus central y sus alrededores.

Durante un recorrido realizado por periodistas de Hoy Digital, se observó que los negocios del entorno retomaron sus actividades y los transeúntes se desplazaban con tranquilidad, sin presencia visible de agentes policiales.

