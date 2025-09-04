Actualización: Onda tropical cerca de Cabo Verde con alta probabilidad de convertirse en ciclón

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha emitido una advertencia sobre una activa onda tropical localizada en el Atlántico oriental, en las las islas de Cabo Verde, la cual tiene una probabilidad de 50 % de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, y una probabilidad alta de 80 % en los próximos 7 días, lo que podría dar origen a una depresión tropical hacia el fin de semana.

Se mantiene una estrecha vigilancia sobre este fenómeno, dada su evolución y posible impacto en la región. Se espera que el sistema se desplace hacia el oeste-noroeste a una velocidad de aproximadamente 24 km/h.

Pronóstico nacional para mañana viernes

  • Madrugada: Chubascos aislados en La Altagracia, La Romana, Hato Mayor y Samaná, por el arrastre de nubosidad del viento este/sureste.
  • Tarde: Incremento de la nubosidad con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, norte de Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, San Juan y Elías Piña.

Condiciones térmicas Las temperaturas seguirán elevadas por el calor del verano y el viento cálido del sureste. Se recomienda:

  • Beber abundante agua
  • Usar ropa ligera y de colores claros
  • Permanecer en lugares frescos y ventilados
  • Evitar exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.

Especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables ante el calor extremo.

