Posibilidad de ciclón tropical en el Atlántico: última actualización del fenómeno

  • Hoy
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una activa onda tropical, ubicada sobre el extremo oriental del Atlántico tropical al sur de las islas de Cabo Verde, mantiene una probabilidad baja de un 50 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Sin embargo, para los próximos 7 días, la entidad advirtió que las condiciones atmosféricas lucen favorables para un desarrollo gradual, con una probabilidad media (alrededor de 80 %) de alcanzar la categoría de ciclón tropical.

Ante estas circunstancias, Indomet señaló que mantiene una estrecha vigilancia del fenómeno, debido a su posición geográfica, evolución y desarrollo.

Clima de hoy

Este viernes, durante las horas matutinas, se generarán chubascos locales (lluvias pasajeras) sobre San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Mientras que para la tarde, la entidad climática pronosticó algunos aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Plata, debido al arrastre del viento de este/sureste más los efectos de una vaguada en altura.

En horas de la noche, se generarán chubascos locales con tronadas aisladas en La Altagracia, La Romana, Santo Domingo y San Cristóbal.

